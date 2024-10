Quart de Poblet tanca una setmana de cinema amb el lliurament dels guardons del 41é Festival Quartmetratges

Es donaran a conéixer les 11 obres guanyadores en la cerimònia de clausura presentada per l’artista Pepa Cases

El taller infantil “Monstres de pel·licula” tanca el dissabte, 19 d’octubre, les activitats del festival de curts referent en la Comunitat Valenciana

El Centre Cultural El Casino de Quart de Poblet acull aquest dissabte, 19 d’octubre a les 19.30 hores, la cerimònia de clausura de la 41a edició del Festival Quartmetratges, presentada per l’actriu, ballarina i coreògrafa, Pepa Cases. En aquesta, es donaran a conéixer les obres guanyadores del festival de curts i del 36é concurs de guions.

El jurat, format per la regidora de cultura, Encarna Folgado, la cineasta, Irene de Lucas, el periodista cultural, Francesc Miró i el director de cinema, Pepe Sapena, atorgarà 9 premis en la modalitat de curtmetratges i 2 en la de guions.

El mateix dissabte al matí es desenvoluparà l’última activitat programada en el marc de Quartmetratges. A les 12.00 hores la Biblioteca acollirà un taller infantil sota el títol “Monstres de pel·lícula”, l’objectiu del qual és que els xiquets i xiquetes puguen gaudir i aprendre sobre el món del cinema.

Més activitats culturals i educatives

A més de la clausura de Quartmetratges, l‘agenda de Quart de Poblet per a aquesta setmana ofereix altres activitats culturals i educatives.

Aquest divendres, 18 d’octubre, a les 18.30 hores, es presenta el nou llibre de l’autor local, Miguel Díez, a la Biblioteca. D’aquesta manera es dona a conéixer l’obra d’aquest escriptor quartero, reforçant el compromís del municipi amb la promoció de la cultura i el talent local.

D’altra banda, el dissabte, 19 d’octubre, a les 10.30 hores, es desenvoluparà un nou matí de ciència en el Centre d’Interpretació de la Naturalesa amb un taller de geologia dirigit a tota la família

Aquesta activitat permetrà als i les participants explorar de manera interactiva el fascinant món de la geologia, mitjançant experiments dissenyats per a aprendre jugant

L’activitat compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – Next Generation.