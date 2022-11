Per tal de posicionar-se al costat de la ciutadania amb menys renda, per una banda, i per fomentar la sostenibilitat, per l’altra, des de la Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira es va apostar en 2015 per lliurar el Bono Social; una targeta que permet utilitzar de forma gratuïta el servei municipal d’autobús.

El nombre d’usuaris no ha deixat de créixer des del moment en què es pot sol·licitar, passant de 980 targetes lliurades el primer any de funcionament a les 5.720 targetes actuals. En només huit anys prop de 6.000 alzirenyes i alzirenys fan ús del transport urbà sense tindre cap cost per la seua utilització.

Així ho ha assegurat Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans d’Alzira, qui ha incidit en la importància de fer polítiques socials, al temps que ha convidat a la ciutadania a utilitzar el transport públic.

Des de l’Ajuntament d’Alzira informen que per a poder tramitar la Targeta del Bonobús Social cal omplir un formulari que està disponible en el web municipal www.alzira.es i presentar-lo en l’Oficina de Registre (LA CLAU).