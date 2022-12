L’Ajuntament d’Alzira instal·la al camp d’esports de Venècia quatre col·lectors d’aigua, tres d’ells de pluvials i un de fecals. Les obres de condicionament per tal d’evitar acumulació d’aigua quan plou intensament les duu endavant l’empresa Aigües de València conjuntament amb la regidoria d’Obres Públiques. El seu regidor, Fernando Pascual indica que es tracta d’unes instal·lacions de clavegueram amb més de 60 anys d’antiguitat.

L’acció té com a finalitat minimitzar la problemàtica existent d’acumulació d’aigua en episodis de pluja i millorar la capacitat de drenatge de les pistes esportives. Per a complir l’objectiu es pretén instal·lar tres col·lectors d’aigües pluvials amb albellons cada dotze metres i un col·lector per a aigües fecals. Les obres es faran per fases.

Aquestes obres de condicionament tindran un cost aproximat d’uns 58.000 euros i finalitzaran la seua execució en un període inferior a un mes. Amb esta intervenció es donarà solució a una problemàtica existent en les pistes esportives del recinte del Venècia que comptarà amb una xarxa de clavegueram intern en bones condicions que no impedirà la pràctica esportiva en dies posteriors a episodis de plutja.