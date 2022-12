Amb aquest Sistema de Devolució i Recompensa (SDR), la ciutadania pot obtenir premis sostenibles i socials en reciclar les seues llandes i botelles de plàstic en els més de 90 contenidors grocs disponibles

Els habitants d’Alboraia compromesos amb el reciclatge podran obtenir des de hui recompenses cada vegada que reciclen les seues llandes i botelles de plàstic de begudes. Això és possible gràcies a l’aposta de l’Ajuntament per RECICLOS, el Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) desenvolupat per Ecoembes.

D’aquesta manera, els més de 24.000 veïns i veïnes d’aquesta localitat valenciana podran reciclar les seues llandes i botelles de plàstic de begudes en un dels més de 90 contenidors grocs dels carrers del municipi -als quals se’ls ha incorporat tecnologia- i obtenir recompenses que podran donar a diversos projectes socials i mediambientals.

Per exemple, podran donar els seus punts per a col·laborar amb El Pasillo de las Sonrisas a l’Hospital La Fe de València, per a acompanyar a xiquets i xiquetes que estan en tractament oncològic a través de l’humor; amb la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments, per a poder donar aliments als qui més ho necessiten; o amb la Fundació Juegaterapia, per a donar kits de joguets als xiquets i xiquetes que estan en tractament oncològic.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, ha incidit aquest matí en què “aquesta iniciativa per a premiar el reciclatge és molt positiva per a Alboraia perquè beneficiarà tant al medi ambient com als diferents projectes socials que participen en ella”.

Per part seua, Sonia Poveda, especialista d’Ecoembes a la Comunitat Valenciana, ha assenyalat que “els objectius en matèria de reciclatge marcats per la Unió Europea són cada vegada més ambiciosos i requerixen un gran esforç per part de tota la societat. Per aquest motiu, des d’Ecoembes volem contribuir a afrontar aquest repte amb solucions innovadores, com a RECICLES, que ajuda a fomentar la circularitat dels envasos i amb el qual els ciutadans, a més, poden contribuir a millorar l’entorn a través de les recompenses que obtenen en reciclar”.

Així funciona RECICLOS

Per a fer ús d’aquest sistema, els ciutadans només han de descarregar-se l’app gratuïta RECICLOS i, a casa, escanejar el codi de barres de la llanda o botella de plàstic que volen reciclar abans de tirar-ho al poal. Una vegada al carrer, quan acudisquen al contenidor groc amb la seua bossa d’envasos, han de depositar-la allí i escanejar el codi QR que hi ha en el contenidor.

Aquest SDR també compta amb màquines, en la qual els usuaris només han de depositar totes les seues llandes i botelles de plàstic de begudes en una màquina de RECICLOS i escanejar el QR que mostrarà la màquina.

A més, des de 2021, RECICLOS té contenidors grocs intel·ligents (els quals incorporen un cércol tecnològic en la seua boca) per a identificar el residu que es deposita i facilitar el procés.

En utilitzar els contenidors grocs o les màquines, els usuaris obtindran punts, denominats RECICLOS, que podran canviar per les diferents recompenses que tinguen disponibles.