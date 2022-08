El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha rebut este matí el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Gijón, Aurelio Martin, qui ha vingut a València per tal de conéixer totes les mesures de recuperació d’espai públic i impuls a la mobilitat sostenible.

Grezzi ha exposat davant de Martin les diferents polítiques de mobilitat que s’han impulsat en la ciutat, tant des del punt de vista de l’accesibilitat i la sostenibilitat, com des dels plantejaments de lluita contra els efectes del canvi climàtic. De fet, València ha sigut designada per la Comissió Europea com una de les cent ciutats europees que assumiran el repte de ser climàticament neutres en 2030.