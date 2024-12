Restauració de les dunes de la platja de Massalfassar

Els alumnes del CEIP Sant Llorenç Màrtir i un grup de voluntaris i voluntàries restauren les dunes de la platja de Massalfassar

Aquest projecte de l’Ajuntament de Massalfassar, amb la col·laboració de la Mancomunitat, busca conscienciar la població i implicar-la en la conservació ambiental.

L’equip d’educació ambiental de la Mancomunitat de l’Horta Nord, subvencionat per la Diputació de València, ha iniciat una nova etapa de col·laboració amb l’Ajuntament de Massalfassar dins de la campanya de restauració de l’ecosistema dunar de la platja del municipi. Aquest projecte, que es desenvolupa des de l’any 2023, forma part d’un pla director amb l’objectiu de preservar i millorar els hàbitats naturals i, alhora, fomentar la consciència ambiental entre els veïns i veïnes del municipi.

La campanya inclou la implicació del CEIP Sant Llorenç Màrtir de Massalfassar, amb activitats pràctiques i educació ambiental per als alumnes de 5é i 6é de Primària. El passat dijous, l’alumnat de 6é va participar activament en la plantació d’espècies autòctones, cedides pel Centre Aqüícola El Palmar i el CIEF, entitats de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori del GVA. Entre les espècies plantades s’inclouen el lliri groc (Pancratium maritimum), Othantus maritimum i Silene cambessedesi.

Aquest divendres ha sigut el torn dels alumnes de 5é, mentre que el pròxim diumenge 15 de desembre tindrà lloc una jornada de voluntariat oberta a tota la ciutadania. Aquesta activitat inclourà un taller ambiental, una plantació d’espècies autòctones i, per a concloure, un esmorzar popular amb coques en sal oferit per l’Ajuntament de Massalfassar. Les persones interessades poden inscriure’s mitjançant un formulari en línia.

Fran López, president de la Mancomunitat de l’Horta Nord, ha destacat la rellevància d’aquestes iniciatives, que «no sols milloren els nostres espais naturals, sinó que també uneixen la comunitat i promouen el respecte pel medi ambient». Per la seua banda, Joan López, regidor de platja i sostenibilitat, ha ressaltat la importància de preservar aquest espai natural únic i superar anys d’abandó per donar-li el valor que mereix. Finalment, Maria Jesús Rubio, educadora ambiental de la Mancomunitat, ha subratllat el valor pedagògic de la campanya: «Portar els escolars al terreny i involucrar-los en la restauració és fonamental per despertar el seu interès i compromís amb la natura».