Reunió de treball entre l’Ajuntament de l’Eliana i l’associació de veïns d’Entrepins

Entre altres assumptes, s’han tractat temes relacionats amb la seguretat viària, la recollida de residus sòlids urbans i el pla de prevenció d’incendis.



L’Ajuntament de l’Eliana en la seua dinàmica de treball programa reunions periòdiques amb les associacions de veïns per a tractar els temes que més preocupen els veïns i veïnes de totes les zones del municipi. Així, durant el matí de hui s’han tractat diversos temes amb els representants de l’Associació d’Entrepins.

La cita ha servit per a informar que les obres de millora de la CV336 quant a pacificació del trànsit i que depenen de la Diputació de València començaran a escometre’s entre març i abril del pròxim any. En aquests moments el projecte està finalitzat i es troba en fase de fiscalització.



En la trobada també s’ha donat compte de la finalització de les obres de reasfaltats i millora de vials, que han suposat a Entrepins un terç de tota la inversió prevista.

S’ha aprofitat també per a informar que es col·locaran radars mòbils en diferents punts de l’Eliana per a reduir la velocitat dels vehicles i millorar així la seguretat viària. En aquest sentit, es reforçarà la vigilància per a evitar que alguns cotxes continuen aparcant en les voreres i evitar la incomoditat i el possible perill per a les persones vianants.

Un altre dels temes importants de la reunió ha sigut el Pla de Prevenció d’Incendis. S’ha indicat que el pla està redactat i preveu totes les accions previstes en cas d’incendi. S’ha recordat que hi ha contractat un servei per a regar la zona i refrescar-la amb eixides puntuals quan així ho indica el 112 i estableix el risc en Previfoc3 o quan ho considere l’Ajuntament. En 2023, es van realitzar més de 20 accions d’aquest tipus per a mantindre fora de perill el barri.

El consistori continua redactant el projecte per a muntar canons fixos, amb depòsits d’aigua per a millorar la prevenció. En aquest sentit, s’ha proposat la possibilitat de realitzar una jornada informativa de formació perquè els veïns i veïnes coneguen com actuar en cas d’incendi.

“La nostra comunicació és constant amb les associacions de veïns i veïnes. Treballem conjuntament per a atendre les seues demandes i millorar la qualitat de vida dels elianers i elianeres”, ha explicat l’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent.

A més, s’ha avançat que els i les educadores ambientals visitaran Entrepins la setmana de l’1 al 8 de juliol. En aquestes visites podran explicar el nou sistema porta a porta i aprofitaran per a lliurar el material necessari per a la correcta separació de residus en origen. També oferiran tota la documentació amb horaris de recollida i podran resoldre tots els dubtes que es plantegen. No obstant això, si alguna persona no pot atendre la visita dels i les educadores ambientals, podrà acostar-se fins a l’oficina de Valoriza, al carrer del General Pastor, i arreplegar tot el material i la informació sobre el nou sistema de recollida de residus sòlids urbans.

Finalment, s’ha recordat que diumenge que ve tindrà lloc el concert de Jazz a Entrepins. Es tracta d’una actuació que va haver de suspendre’s l’any passat per condicions meteorològiques adverses i que se celebrarà a partir de les 19:30 hores al carrer d’Albacete.