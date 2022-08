Situació d’inestabilitat a la vista. Les veïnes i veïns de les comarques de la Ribera, l’Horta i de València hauran de preveure i mirar al cel durant tota la jornada de hui ja que una dana subtropical amenaça la Comunitat Valenciana. Durant la matinada ja s’han pogut observar congregacions de núvols que han deixat algunes plutges en la capital del Túria, algunes de moderada intensitat. Durant el matí, això si, el cel ha donat un respir i s’ha buidat.

Tot i això, el risc de pluges fortes i tormentes que fins i tot poden anar acompanyades de pedra, comença esta mateixa vesprada. L’AEMET ha activat els avisos taronja i grocs per tota la comunitat valenciana a partir de les 13 hores. Es preveu que estes precipitacions deixen una situació d’inestabilitat en forma de precipitacions que poden descarregar entre 20 i 40 litres per metre quadrat l’hora tant a l’interior com al litoral de la comunitat valenciana. De fet, l’emergència metereològica en València, segons l’Agència Estatal de Metereologia començarà a les 14h, des de les 7 del matí està activa al litoral sur del territori.

En un principi s’espera que les zones més castigades siguen les terres de l’interior. L’AEMET però, parla que el temps prop de la capital i a les comarques que formen les seues rodalies consistirà en intervals de núvols abixos pel matí que tendiran a augmentar la seua nuvolositat amb núvols d’evolució diürna i afegeix que s’esperen precipitacions i tormentes pel matí al litoral sur que s’extendran a la resta de la provícnia podent ser localment fortes o molt fortes i amb pedra.

Caldrà també estar alerta de cara a l’activitat elèctrica i les importants ratxes de forts vents que puguen formar-se a la costa, tot i això, sembla indicar que aquestes es descarregaran en la seua major part al mar mediterràni encara que si s’espera que arriben amb força al Golf de València.