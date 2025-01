Ruth Merino exigeix al Govern d’Espanya la continuïtat del FLA extraordinari

La consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino, ha exigit al Govern d’Espanya el manteniment del Fons de Liquiditat Autonòmic extraordinari per a cobrir l’excés de dèficit provocat per l’infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana i ha reiterat la sol·licitud d’un fons no reemborsable per a la reconstrucció social i econòmica de la Comunitat Valenciana.

La titular d’Hisenda ha lamentat la gran incertesa que el Govern de Pedro Sánchez està generant en impedir el finançament dels vora 3.000 milions d’excés de dèficit de 2024.

Merino ha assenyalat que la patronal de la Comunitat Valenciana també ha advertit al Govern de la importància de mantenir el FLA extraordinari perquè la Generalitat puga atendre els seus compromisos amb els proveïdors i garantir el normal funcionament de la Sanitat i els serveis públics essencials. La consellera denuncia que els valencians i valencianes no es mereixen que es prioritze el tacticisme polític per damunt dels seus interessos.

Amb tot, la consellera d’Hisenda i Economia critica el Govern de Sánchez per negar-se a enviar fons extraordinaris no reemborsables a la Comunitat Valenciana per a la reconstrucció després de la riuada, com sí que es va fer en 2020 i 2021 durant la pandèmia. Una decisió condicionada, segons Merino, a l’aprovació dels nous Pressupostos Generals de l’Estat, fet que la consellera considera un “xantatge”.