Els Reis contacten amb l’alcaldessa de Torrent per interessar-se per la situació del municipi

Suport de Ses Majestats als veïns i veïnes de Torrent en un moment crític

L’alcaldessa Amparo Folgado ha rebut una trucada telefònica de Ses Majestats els Reis Don Felip VI i Donya Letizia.

En un gest de proximitat i preocupació, SM els Reis Don Felip VI i Donya Letizia, han contactat directament amb l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, per a interessar-se per la situació del municipi després de la recent catàstrofe que ha afectat profundament la ciutat i als seus habitants. La crida, que es va produir en la vesprada de hui, va estar marcada per la calidesa i solidaritat de Ses Majestats, els qui han expressat la seua empatia davant els greus danys que ha patit Torrent i el seu suport al municipi en aquest difícil moment.

Ses Majestats, els qui segueixen de prop la situació de les localitats afectades per la sèrie d’esdeveniments adversos que han tingut lloc en els últims dies, van voler saber de primera mà com es troba Torrent i quines són les principals necessitats dels seus ciutadans.

En la seua conversa amb Folgado, els Reis han mostrat un profund coneixement de la situació actual que està travessant el municipi i interés pels aspectes més urgents de la recuperació, com el restabliment dels serveis bàsics, l’estat de les infraestructures i la situació de les famílies afectades. També va expressar el seu agraïment per la ràpida resposta i esforç que l’Ajuntament, Forces i Cossos de seguretat, entre molts altres, han desplegat per a assegurar la protecció dels veïns i mitigar els efectes de la catàstrofe. I li han traslladat a l’alcaldessa, la preocupació per les faules que circulen per les xarxes, que no faciliten ni ajuden al treball i esforç.

Després de la conversa telefònica, l’alcaldessa Amparo Folgado ha volgut, fer partícips de les reconfortants paraules de Ses Majestats, als ciutadans i a tots aquells que estan ajudant i col·laborant a Torrent. Folgado ha destacat “l’enorme valor del suport rebut des de la Casa Reial en un moment tan sensible per a Torrent. Ses Majestats s’han mostrat summament pròxims i comprensius amb la situació que travessem. Per a nosaltres, saber que comptem amb el seu suport ens dona un impuls moral molt necessari en aquests moments tan durs. El seu coneixement i interés sincer pels detalls de la catàstrofe i per la situació dels nostres ciutadans demostra la seua sensibilitat davant les dificultats que vivim a Torrent. Els Reis s’han compromés a seguir pendents de l’evolució dels esdeveniments i han mostrat la seua disposició a col·laborar en tot el que estiga al seu abast per a facilitar la recuperació de la ciutat. És reconfortant sentir que no estem solos i que comptem amb el suport de la Casa Reial. Estem treballant sense descans per a superar aquesta tragèdia, i saber que comptem amb el suport del nostre Cap de l’Estat i Sa Majestat la Reina Donya Leticia ens dona forces per a seguir avant.”

Suport de Ses Majestats als veïns i veïnes de Torrent en un moment crític