Sanitat activa mesures extraordinàries per a garantir l’assistència a la població davant l’alerta meteorològica

Els ciutadans afectats podran arreplegar medicació prescrita en les oficines de farmàcia amb el número de DNI, com a mesura de contingència per a facilitar la dispensació davant situacions de pèrdua de SIP

S’enviarà SMS a la població per a advertir que seran reprogramades les consultes de les persones que no hagen pogut acudir a cites d’atenció hospitalària i centres d’especialitats des de hui i fins que es restablisca l’activitat amb normalitat

L’atenció d’urgències hospitalàries es manté amb normalitat en tots els departaments de salut

La Conselleria de Sanitat ha activat una sèrie de mesures extraordinàries per a garantir l’assistència a la població davant la situació d’alerta meteorològica a la Comunitat Valenciana.

En este sentit, s’enviarà avís a la població per SMS per a advertir que, a causa del temporal que afecta la Comunitat i les recomanacions de no fer desplaçaments, seran reprogramades les consultes de les persones que no hagen pogut acudir a cites d’atenció hospitalària i centres d’especialitats des de hui i fins que es restablisca l’activitat amb normalitat.

Així mateix, la Conselleria establix que, durant els pròxims dies, com a mesura de contingència, els pacients que no disposen de documentació en haver-se vist afectats per les condicions meteorològiques i les seues conseqüències, podran arreplegar medicació prescrita en les oficines de farmàcia amb el número de DNI.

Amb esta mesura es pretén facilitar la dispensació de fàrmacs davant situacions de pèrdua de targeta SIP i documentació identificativa i garantir així que la població afectada puga disposar de la medicació prescrita en qualsevol circumstància.

D’altra banda, la Conselleria de Sanitat està treballant per a derivar l’atenció a pacients dels centres de salut que romanen tancats per les conseqüències del temporal a altres centres sanitaris no afectats. A més, s’està coordinant amb els municipis la possibilitat d’habilitar locals per a l’assistència sanitària en aquells llocs en els quals siga necessari.

Quant a l’atenció d’urgències hospitalàries, la Conselleria manté esta assistència sanitària amb normalitat en tots els departaments de salut.

Finalment, la Conselleria agraïx la labor i l’esforç de tots els professionals dels diferents centres d’Atenció Primària, Atenció Hospitalària i del servici d’Emergències Sanitàries per a prestar la millor assistència a les persones afectades per la DANA, i recomana a la població seguir les indicacions dels servicis d’emergència.