Centres de referència per a cirurgia esofagogàstrica a la Comunitat Valenciana

La centralització com a clau per millorar els resultats clínics i augmentar la supervivència

La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa unitats de referència en l’especialitat de Cirurgia General, concretament en l’àmbit de la cirurgia esofagogàstrica, designant els hospitals La Fe de València i Doctor Balmis d’Alacant com a centres de referència a la Comunitat Valenciana per a cirurgies oncològiques esofagogàstriques i d’alta complexitat.

Aquesta certificació, amb una validesa de cinc anys, busca centralitzar l’atenció de la patologia quirúrgica esofagogàstrica, que engloba principalment tumors, així com casos complicats de reflux o hèrnies de hiat. L’acreditació s’alinea amb la tendència observada en altres països europeus com el Regne Unit, Dinamarca, Països Baixos o Suècia, i en comunitats autònomes com Catalunya o Navarra.

D’aquesta manera, pacients tant de la Comunitat Valenciana com de regions veïnes podran ser tractats en una de les dues unitats acreditades o sol·licitar una segona opinió mèdica.

Segons ha explicat José Luis Poveda, gerent del departament de salut de La Fe, l’objectiu és “millorar l’equitat en l’accés als tractaments, garantir la qualitat de la cirurgia i reduir la variabilitat en la pràctica clínica i la mortalitat postoperatòria, cosa que contribuirà a augmentar la supervivència a llarg termini i sense malaltia”. Poveda ha destacat que aquesta centralització “és eficient, efectiva i rendible”.

Per la seva banda, José Manuel Ramia, cap del servei de Cirurgia General de l’Hospital Doctor Balmis, ha destacat que la creació d’aquestes unitats de referència respon a diversos factors, com la gran complexitat tècnica de les cirurgies necessàries (com esofaguectomies i gastrectomies), la necessitat d’equips multidisciplinaris, i la baixa incidència de tumors gàstrics i esofàgics a la nostra regió. La centralització d’aquestes intervencions té com a finalitat millorar els resultats clínics dels pacients.

Unitats a l’avantguarda

En el cas de l’Hospital La Fe, la seva designació com a centre de referència es fonamenta en la seva àmplia experiència, amb una mitjana de 195 intervencions anuals. A més, destaca per la seva innovació quirúrgica i per comptar amb un programa de rehabilitació multimodal en cirurgia esofàgica, que integra estratègies preoperatòries, nutricionals, de maneig del dolor i d’assistència psicològica per a promoure la recuperació del pacient, segons ha assenyalat Rafael López Andújar, cap del servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de La Fe.

També s’han tingut en compte els recursos tecnològics i humans de la unitat, així com la seva destacada activitat formativa, docent i d’investigació. La presència d’un Comité Multidisciplinari de Tumors Esofagogàstrics a La Fe també ha estat determinant.

Per a la Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica de l’Hospital Doctor Balmis, aquesta acreditació suposa el reconeixement a anys de treball i dedicació a la patologia esofagogàstrica, amb més de 100 intervencions anuals. Els professionals d’aquesta unitat han rebut formació constant per a aplicar tècniques avançades i han participat en investigacions nacionals i internacionals, a més d’implantar protocols de rehabilitació per a oferir una atenció integral i avançada als pacients.

El seguiment continu dels resultats per identificar àrees de millora és un dels requisits que ha permès a la unitat obtenir aquesta distinció.

Ambdues unitats de referència compten amb equips multidisciplinaris d’alt nivell, que inclouen personal mèdic i d’infermeria, tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAE), i altres professionals dels serveis de Cirurgia General i Aparell Digestiu, Oncologia Mèdica i Radioteràpica, Cirurgia Plàstica i Toràcica, Medicina Digestiva, Endocrinologia i altres especialitats, per a oferir una atenció coordinada als pacients.