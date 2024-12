Sanitat i Consum llança la campanya “Nadal Solidari” per reactivar el comerç i ajudar les zones afectades per la riuada

Les associacions de consumidors ACCV i AVACU col·laboren en la campanya

El regidor de Sanitat i Consum afirma que “el comerç local és pilar de la nostra economia i ara, més que mai, hem de donar-li suport”

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), en col·laboració amb les associacions de consumidors ACCV i AVACU, ha posat en marxa la campanya “Nadal Solidari”, una iniciativa que vol activar el comerç local, donar suport a les zones més afectades per la riuada recent i enfortir l’economia i la solidaritat en les àrees impactades.

La campanya tindrà lloc del 16 al 18 de desembre, en horari de 10.00 a 13.00 hores, amb una carpa instal·lada a la plaça dels Pinazos, on els veïns podran rebre consells pràctics per realitzar compres responsables i contribuir a la recuperació econòmica de la zona.

Un compromís amb el comerç local

El regidor de Sanitat i Consum, José Gosálbez, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa per a la recuperació de la zona i el suport al comerç local. “Des de Sanitat i Consum volem ser part de la solució. Apostem pel comerç local, no només com a motor econòmic, sinó com a eina per reconstruir i fer costat les zones afectades per esta riuada. Cada compra pot marcar la diferència”, ha afirmat Gosálbez.

El regidor ha assenyalat també que la campanya vol fomentar un consum conscient, que beneficie tota la societat i afegix: “El comerç local és pilar de la nostra economia i ara, més que mai, hem de donar-li suport. Cada compra responsable enforteix la nostra societat i ajuda les zones més colpejades per la riuada.”

ACCV i AVACU, protagonistes de la campanya

Durant els tres dies de la campanya, ACCV (Associació de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana) i AVACU (Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris) jugaran un paper actiu:

ACCV estarà present els dies 16 i 18 de desembre , oferint assessorament sobre drets del consumidor i pautes per evitar fraus .

estarà present els dies , oferint assessorament sobre i . AVACU participarà el 17 de desembre, donant informació sobre com realitzar compres més segures.

A més, tots els assistents rebran un detall nadalenc com a símbol d’agraïment per la seva implicació en la campanya.

Un acte de solidaritat i responsabilitat

José Gosálbez ha conclòs que “Nadal Solidari” és molt més que una simple campanya: és una oportunitat per ajudar a reactivar l’economia local i tendre una mà als qui més ho necessiten. “Vine, participa i fes que les teues compres compten”, ha instat als veïns i veïnes del municipi.

La campanya es presenta com una manera de reforçar la solidaritat, la responsabilitat social i l’activitat econòmica, alhora que contribueix a la reconstrucció de les zones més afectades per la riuada, reafirmant el compromís de tota la comunitat amb els valors de suport mutu i responsabilitat col·lectiva.

4o mini