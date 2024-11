Sanitat informa sobre recomanacions de protecció per a la població enfront de la leptospirosis

La transmissió d’aquesta malaltia d’un ésser humà a un altre és extremadament rara

A més, la Conselleria ha recordat consells per al control de mosquits, altres insectes i rosegadors

Les recomanacions han sigut aprovades pel grup de coordinació de la resposta de Salut Pública, en la qual participen experts de la Conselleria de Sanitat i del Ministeri de Sanitat

La Conselleria de Sanitat informa la ciutadania sobre recomanacions de protecció per a la població enfront de la leptospirosis, una malaltia bacteriana que pot aparéixer després d’inundacions o pluges torrencials.

Així, les persones es poden infectar a través del contacte directe amb l’orina o fluids d’animals infectats, fonamentalment rosegadors, o contacte amb aigua contaminada amb orina i terra mullada i també es pot produir per la ingestió d’aliments o aigua contaminats per orina d’animals infectats. La transmissió d’un ésser humà a un altre és extremadament rara.

Per a protegir-se enfront de la leptospirosis es recomana que quan es realitzen labors de neteja s’utilitze botes d’aigua o sabates tancades impermeables, roba que cobrisca braços i cames i guants impermeables. A més, s’indica que s’ha de cobrir les ferides, corts o arraps amb apòsits o embenatges impermeables.

D’altra banda, s’adverteix que no cal consumir aliments que puguen haver estat exposats a rosegadors o aigua contaminada i que cal mantindre els aliments i les escombraries en recipients tancats i posar paranys per a rosegadors per a evitar la seua aparició.

Respecte als desaprofitaments i escombraries, es recomana mantindre-les el més allunyat possible dels habitatges i de l’aigua estancada i quant als cadàvers d’animals, s’assenyala que no cal manipular-los i que s’ha de notificar a les autoritats perquè efectuar una retirada segura.

Dos casos probables de leptospira

La subdirecció general d’Epidemiologia i Vigilància per a la Salut, de la Direcció General de Salut Pública, ha informat de dos casos probables de leptospira, mancant confirmació pels resultats de les corresponents analítiques.

Es tracta de dues persones que voluntàriament han fet tasques de neteja o desenrunament en dos municipis afectats per la DANA. Totes dues persones presenten bona evolució clínica i una d’elles està ingressada en un centre hospitalari.

La leptospirosis destaca com un dels principals riscos després d’inundacions. Es tracta d’una malaltia bacteriana que pot contraure’s al contacte amb aigües d’inundació, terra humida o llots contaminats amb orina o teixits d’animals infectats, sent les rates els reservoris més freqüents.

Aquests bacteris poden entrar en l’organisme a través de lesions cutànies o mucoses, afectant tant persones que resideixen en les zones afectades, com a aquelles involucrades en labors de neteja i rescat.

Per a combatre aquesta infecció existeix tractament antibiòtic. En termes clínics, la majoria dels casos són autolimitats, manifestant símptomes lleus com a febre, malestar general i dolors musculars.

Control de mosquits

A més, la Conselleria ha recordat a la ciutadania una sèrie de recomanacions per al control de mosquits, altres insectes i rosegadors perquè, a conseqüència de les inundacions, és previsible que augmenten la seua presència.

Així, cal evitar que els recipients o utensilis recuperats acumulen aigua o protegir amb tela mosquitera o tapa els recipients on s’emmagatzema aigua, com a bidons o poals.

A més, s’indica la idoneïtat de guardar els aliments en llocs nets i protegits de l’accés de rosegadors i de rebutjar els aliments afectats per les inundacions. Respecte als desaprofitaments i escombraries, s’adverteix sobre la necessitat de depositar-los en bosses tancades i en els llocs habilitats per a això utilitzant els contenidors si estigueren disponibles i, en la seua absència, el més allunyat possible dels habitatges.

D’altra banda, es recorda la importància de recuperar, netejar i recol·locar, en la mesura que siga possible, les mosquiteras en finestres i portes i, en cas de detectar presència de mosquits, usar roba que cobrisca extremitats i repel·lent en zones de pell no cobertes.

Finalment, Sanitat adverteix que en cas de detectar un augment notable de mosquits i/o picades o presència de rosegadors, s’ha de notificar a l’ajuntament corresponent i, en el cas de mosquits, es pot comunicar també mitjançant l’APP Mosquit Alert.

Totes les recomanacions efectuades han sigut aprovades pel Grup de Coordinació de Salut Pública, en la qual participen experts de la Conselleria de Sanitat i del Ministeri de Sanitat, entre altres.

El grup de coordinació de la resposta de Salut Pública està format per experts en salut pública i epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, juntament amb el Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES) i la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, l’Agència Espanyola del Medicament i l’Institut Carles III.