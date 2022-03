García: “Hem mobilitzat un total de 21 inspectors per a vetlar pel compliment de la normativa sanitària en tots els llocs autoritzats”

Sanitat inicia la campanya d’inspeccions en els llocs de bunyols durant les Falles

La Regidoria de Sanitat i Consum ha activat una campanya en col·laboració amb el Cicle Integral de l’Aigua, Policia Local i Cultura Festiva per a inspeccionar el compliment de la normativa dels llocs de venda de masses fregides i d’aliments i begudes en els mercats ambulants que han rebut autorització des de l’Ajuntament de València durant les festes de Falles de 2022. El regidor de Sanitat i Consum, Emiliano García, ha explicat que la campanya d’inspeccions, que va arrancar el 26 de febrer en el cas dels llocs de masses fregides, es prolongarà fins al dia 19 de març.

“L’Ajuntament ha mobilitzat a un total de 21 inspectors: quatre inspectors farmacèutics per a realitzar un control sanitari permanent de les instal·lacions, els aliments i els manipuladors en els llocs de xurros i bunyols, i un inspector químic per a comprovar que totes les instal·lacions disposen d’aigua potable. Pel que respecta al control dels llocs de venda d’aliments en els mercats ambulants, el consistori ha desplegat a set inspectors veterinaris. I, finalment, nou inspectors de consum”, ha explicat el regidor.

Els controls en els llocs de masses fregides van començar el passat 26 de febrer i es realitzen diàriament en horari de matí, vespertí i nocturn per a comprovar que els 134 establiments autoritzats en tota la ciutat complisquen els requisits sanitaris. Els tècnics comproven la documentació, realitzen inspeccions de les instal·lacions i els aliments, analitzen in situ l’oli mitjançant equips mòbils i prenen mostres d’aigua per a la seua anàlisi posterior en el Laboratori Municipal. En el cas de detectar aliments no autoritzats o no aptes per al consum, procedixen a la seua retirada i decomís.

Pel que respecta a la venda d’aliments i begudes habilitats en mercats autoritzats, els set inspectors del consistori iniciaran el control dels 203 llocs notificats des de la seua instal·lació als carrers el pròxim 12 de març. Per a les Falles d’enguany, s’han autoritzat 54 mercats ambulants, on es localitzen 112 llocs amb elaboració de menjar i beguda, 52 sense elaboració i 39 de begudes.

Des del Servici Municipal de Sanitat i Consum, a més, es comprovara que tots els llocs autoritzats complixen amb la normativa de protecció a les persones consumidores. Així, revisaran l’existència de fulles de reclamacions de consum, l’adequat marcat i publicitat dels preus i l’emissió de tiquets o factures simplificades. Estes inspeccions es realitzaran entre l’1 i el 17 de març en horari matutí i vespertí mitjançant 9 inspectors de consum.

Emiliano García ha recordat també que cadascuna de les entitats falleres disposaran d’un pla de contingència a l’hora de complir amb les mesures covid per a les activitats amb afluència de públic que hagen sigut autoritzades.

“Els inspectors de Sanitat, en l’exercici de les seues funcions inspectores, vetlaran perquè es complisquen estes mesures recollides en les diferents resolucions, decrets i instruccions provinents de les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques”, ha manifestat l’edil, qui ha recordat que es reforçaran les inspeccions en establiments d’hostaleria, en matèria sanitària i en el compliment de mesures covid.

