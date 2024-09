Ampliació del Servei de Nefrologia de l’Hospital de la Ribera amb una Inversió de 2,6 Milions d’Euros

L’Hospital de la Ribera Duplicarà els Llocs d’Hemodiàlisi i Millorarà la Qualitat de Vida dels Pacients

En marxa els treballs per ampliar el servei de nefrologia de l’Hospital de la Ribera. La Conselleria de Sanitat ha destinat un total de 2,6 milions d’euros en la millora d’aquest servei, una inversió que permetrà incrementar la superfície en aproximadament 500 metres quadrats. Les obres ja han començat i s’estima que estaran acabades en any i mig.

En l’actualitat, el servei compta amb 29 llocs d’hemodiàlisi que permeten atendre 160 pacients. L’ampliació de l’espai possibilitarà duplicar el nombre de llocs disponibles, davant del previsible increment de la demanda dels pròxims anys. Així mateix, potenciarà significativament altres modalitats de tractament com l’hemodiàlisi domiciliària o la diàlisi peritoneal, que milloren substancialment la qualitat de vida del pacient.

A banda de l’ampliació, s’implementarà un sistema d’última tecnologia per al circuit de tractament d’aigües i de climatització i s’instal·larà un modern sistema informàtic per a optimitzar la gestió del servei. Aquestes actuacions, que situen el Servei de Nefrologia de l’Hospital de la Ribera com la unitat d’hemodiàlisi de més capacitat del sistema públic de la Comunitat Valenciana, estan enfocades principalment a millorar la capacitat assitencial i la qualitat de vida dels pacient.

Actualment, el Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de la Ribera realitza, amb professionals especialitzats, totes les modalitats d’hemodiàlisi, així com hospitalització i consultes externes en les diverses subespecialitats. El Servei està format per 10 especialistes en Nefrologia, 36 infermeres i 18 tècnics en cures auxiliars d’infermeria.