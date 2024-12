Sanitat realitza activitats a Expojove per a ensenyar al públic infantil com reconéixer i actuar davant de situacions d’emergències sanitàries

La Conselleria de Sanitat, a través del Servei d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (SESCV), participa en la Fira Expojove amb un estand on professionals sanitaris ensenyaran al públic infantil com reconéixer i actuar davant d’una parada cardiorespiratòria i altres situacions d’emergència.

Aquest esdeveniment lúdic-educatiu es desenvolupa entre el 26 de desembre i el 4 de gener, en horari d’11.00 a 20.00 hores, excepte el 31 de desembre (de 10.00 a 14.00) i l’1 de gener (de 16.00 a 21.00). Es preveu una assistència d’unes 10.000 persones, principalment públic infantil.

L’objectiu principal és afavorir l’aprenentatge a través del joc, tant de la tasca que realitza la Conselleria en l’atenció a les urgències, com de les tècniques de primers auxilis per a augmentar la supervivència en les parades cardiorespiratòries a la Comunitat Valenciana.

Fins principals de l’activitat

Sanitat busca aconseguir quatre objectius clau:

Donar a conéixer els serveis sanitaris d’urgències extrahospitalàries. Ensenyar a reconéixer una situació d’emergència. Aprendre a realitzar una crida d’alerta al 112. Saber com actuar en situacions com una parada cardiorespiratòria, una persona inconscient o un ennuegament, i aprendre a col·locar la persona en la posició lateral de seguretat.

Activitats per a xiquets i xiquetes

Mitjançant activitats recreatives, s’explicarà com realitzar la crida al 112, indicant on alertar, com donar les dades de l’incident i com descriure el lloc. També es detallaran els passos a seguir en situacions d’urgència sanitària, incloent la reanimació cardiopulmonar bàsica o la maniobra de Heimlich amb indicacions del personal sanitari del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU).

Els més menuts podran participar en jocs dissenyats pel Grup de Reanimació Cardiopulmonar del SESCV com pinta-cares, recortables, pintura en cartolines i llenços, així com jocs especials per a adquirir aquestes tècniques.

També s’exposarà una ambulància perquè els xiquets puguen veure-la de prop, s’utilitzarà una pantalla audiovisual per a reforçar l’aprenentatge i es distribuirà material promocional com imants, gorres, diplomes i ambulàncies de cartó recortables.