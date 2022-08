La imatge no havia pogut eixir en processó des del 2015

Ahir 16 d’agost, els festers i festeres de la barriada del Poble Nou tornaren a celebrar les festes en honor a Sant Roc. Des de fa 7 anys, perquè no hi havien festers, la imatge no havia pogut eixir en processó i, el dia 16 d’agost va tornar a eixir al carrer.

Els actes festius de la barriada van començar el 14 i 15, on els veïns van pintar els carrers. El dia 16 d’agost, festivitat de Sant Roc, a les 12 del migdia es va realitzar una degustació de cervesa i cacau al carrer de Quevedo.

A les 15.30 h campionat de truc al bar Blanc i Negre i a les 19.30 h trasllat de Sant Roc cap a l’església eixint pel carrer la Pau. A les 8 de la vesprada missa solemne i ofrena en honor al sant.

A les 20.45 h va ser moment de gaudir de la processó que va recórrer els carrers San Fernando, Pelayo, Quevedo, Sant Roc, Dos de Mayo, Benifaió i Poble Nou.

Per acabar la festa, a les 22 h es va realitzar les danses a Sant Roc al carrer Fuster per part del Quadre de Balls Populars d’Alginet.