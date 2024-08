Sellent celebra la seua setmana gran amb unes festes patronals que inclouen un esdeveniment històric per a la seua Patrona, la Immaculada Concepció.

Les festes patronals de Sellent, marcades per la tradició i la devoció, culminaran amb un recorregut màgic de 3000 espelmes pels carrers del nucli històric.

El municipi de Sellent es troba aquests dies celebrant la seua setmana gran. Un any més les festes patronals reunixen la seua població en cada acte programat per a l’ocasió. Un dia dedicat als més joves amb multitud d’atraccions per als xiquets amb un parc aquàtic, un altre dedicat a les persones majors, i així tots els dies la festa està present als carrers des del passat dissabte que es va donar el tret de sortida amb la presentació de la comissió de festes.Passacarrers, competicions lúdiques, gastronòmiques i activitats esportives, sopars populars, festivals, cavalcades i disfresses, focs artificials, revetles i disc mòbils… completen un divers programa festiu per a tots els gustos.

El gruix de les festes es celebra els tres últims dies, amb la presència també dels actes religiosos. Hui dijous es venera a sant Isidre Llaurador. Demà divendres la festivitat estarà dedicada a la patrona de Sellent, la Immaculada Concepció. I el dissabte, dedicat al Crist de l’Amparo, es tancarà la setmana festiva.

Enguany la corporació municipal, la comissió de festes i associacions locals s’han mobilitzat per a realitzar un esdeveniment molt especial dedicat a la patrona del municipi.

El nucli històric de Sellent s’engalanarà amb 3000 espelmes en honor a la seua Patrona, en un esdeveniment que serà únic i memorable

Demà divendres el pintoresc nucli històric de la localitat s’engalanarà amb 3000 espelmes que es col·locaran en balcons, finestres i voreres dels habitatges per on transcorre la processó. Es tracta d’un recorregut de 1000 metres pels asimètrics carrers que voregen la plaça de l’Església, que va ser en el seu dia el centre neuràlgic de l’antic castell de Sellent.

A la nit, el nucli històric quedarà a fosques i només la llum de les espelmes farà la seua màgia per al gaudi dels assistents.

Un final de festa apoteòsic espera demà a Sellent amb una processó il·luminada per espelmes i un concert simfònic a la plaça de l’església

Aquesta insòlita imatge només podrà veure’s demà divendres, primer en la processó i després en un concert simfònic que realitzarà la Societat Musical de Sellent a la plaça de l’església, on s’anuncia un final de festa apoteòsic i sorprenent.