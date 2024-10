Servicis Socials es reuneix amb el Col·legi Oficial d’Educadores Socials per reforçar-ne la figura professional 

En la reunió s’ha abordat el reforçament dels equips professionals en atenció a la família, infantesa i col·lectius en situació de vulnerabilitat

La regidora de Servicis Socials, Marta Torrado, ha mantingut una reunió amb la presidenta del Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, María José Navarro, i la gerent, Norma Gozálvez. Durant la trobada, s’ha reafirmat el compromís de totes dos parts per enfortir la figura de l’educadora i l’educador social als diferents programes de l’àrea de Benestar Social amb l’objectiu de destacar-ne el paper essencial en la intervenció social.

La reunió, que ha tingut lloc en un clima de col·laboració, ha permés la identificació de noves línies de treball per a potenciar el paper d’este perfil professional en tots els àmbits d’intervenció social. S’han abordat temes clau com el reforçament dels equips professionals en àrees com l’atenció a la família, infantesa i d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

“Volem impulsar la figura de l’educadora i l’educador social en tots els nostres programes de l’àrea de Benestar Social. Esta tasca és vital per a garantir una atenció integral i millorar el benestar de la ciutadania”, ha assenyalat Torrado en acabar la trobada.

Mª José Navarro i Norma Gozálvez, en representació del Col·legi, han valorat positivament el compromís de la Regidoria i han destacat la importància d’esta mena de col·laboracions per consolidar i enfortir la figura de l’educació social en els servicis socials municipals per assegurar-ne que el treball tinga un impacte transversal en l’atenció comunitària i social.

Segons la regidora, “esta trobada reforça el compromís de l’Ajuntament amb la millora contínua del sistema d’atenció social i en l’aposta per un model que responga de manera eficient i pròxima a les necessitats de les persones i famílies de la ciutat”.