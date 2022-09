El nou centre de Siemens Mobility a València operarà en l’enginyeria i desenvolupament de programari

L’Oficina d’Inversions Invest in València, el nou servici municipal impulsat per l’Ajuntament de València i Cambra València per afavorir la implantació de noves empreses a la ciutat, ha acompanyat Siemens Mobility en el seu procés d’implantació a la ciutat amb la creació d’un centre tecnològic de mobilitat sostenible centrat en el desenvolupament d’alta tecnologia per a la senyalització ferroviària que generarà 150 llocs de treball, una xifra que podria duplicar-se en els pròxims anys.

La companyia ha traslladat a les principals institucions valencianes els detalls de la seua implantació a València en una reunió a la qual han assistit el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España; el regidor d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, Borja Sanjuán, i el president de Cambra València, José Vicente Morata.

D’esta manera, els representants de Siemens Mobility han avançat que la companyia preveu generar inicialment al voltant de 150 llocs de treball, una xifra que podria duplicar-se en els pròxims anys. Les vacants es poden consultar al web de l’entitat i tindran com a principals àrees d’actuació l’enginyeria i desenvolupament de programari. En concret, se centraran en l’objectiu de desenvolupar noves tecnologies de mobilitat sostenible, posant el focus en la innovació i la digitalització.

Després de la trobada, el regidor Borja Sanjuán ha explicat que “l’oficina d’inversions és una eina estratègica per aconseguir una major promoció econòmica de la nostra ciutat, en oferir un assessorament especialitzat i de qualitat a la inversió nacional i estrangera, i per això empreses de la talla de Siemens Mobility trien la nostra ciutat per continuar creixent”.

“Gràcies a la gestió que està realitzant l’equip d’Invest in València la nostra ciutat està atraent projectes generadors d’oportunitats i ocupació de qualitat, com és el de Siemens Mobility Espanya. Esta notícia demostra de nou que este és el moment valencià, València és una ciutat d’oportunitats i d’atracció de talent”, ha assegurat el regidor Borja Sanjuán.

Per la seua part, el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha destacat “la importància que Siemens Mobility aposte per València, atraent inversió, potenciant el talent i fomentant el desenvolupament econòmic i la generació d’ocupació”.

“L’arribada d’esta multinacional és una gran notícia per a la reactivació econòmica de la ciutat. En eixa línia hem de continuar treballant conjuntament el sector públic i privat per aconseguir una ciutat referent i més competitiva”, ha apuntat el conseller.

El president de Cambra Valencia, José Vicente Morata, ha assegurat que “l’elecció de Siemens Mobility per València posa de manifest el potencial del nostre teixit innovador i l’aposta per la innovació i la tecnologia com a estratègia per atraure inversió. València compta amb espais capdavanters per a la investigació que busquen sinèrgies amb el món de l’empresa i cada vegada més som pol d’atracció per a este sector empresarial”.

Per què València?

Tal com han explicat els representants de la companyia, a més de l’atracció de talent, Siemens Mobility s’establix a València per estar més prop dels seus clients i poder satisfer de manera ràpida les noves demandes de mobilitat.

A més, la companyia tecnològica estreta llaços amb la Universitat Politècnica de València i amb la Universitat de València per col·laborar en projectes que donen l’oportunitat a persones que s’acaben de graduar en diferents carreres a ampliar els seus coneixements en el sector ferroviari a través d’experiències reals en les àrees d’enginyeria i R+D+i.

Per a Siemens Mobility València és una ciutat molt atractiva amb una gran oferta cultural, amb prestigioses universitats i amb una bona qualitat de vida que la fan idònia per invertir en ella.

“Estem molt orgullosos d’obrir el nostre centre tecnològic de mobilitat sostenible a València i contribuir al desenvolupament econòmic d’esta comunitat, que des de fa més de 150 anys ha estat a l’avantguarda del desenvolupament ferroviari a Espanya. Continuarem col·laborant tan estretament com fins ara amb els nostres clients locals aportant tot el nostre know-how per fer del ferrocarril l’eix vertebrador de la mobilitat”, ha afirmat Agustín Escobar, director executiu de Siemens Mobility Espanya i de la regió sud-oest d’Europa.