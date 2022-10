Amb estes paraules l’alcalde de Cullera donava per inaugurat el passeig Doctor Alemany

Un any després de la presentació de la proposta de remodalització, els veïns i veïnes de Cullera están d’estrena

Una reforma que ha conseguit transformar el casc urbà d’este municipi de la Ribera Baixa Estes obres de millora atenen nombroses reivindicacions veïnals

Amb esta transformació s’han donat per sol.lucionades les problemàtiques que ocasionaven les fortes pluges. I es que, cada vegada que hi havia un fort temporal, les llars i els baixos comercials de l’avinguda quedaven completament negats per l’aigua

Crear una gran avinguda donant-li molt de pes i importancia a les persones i als negocis, eixe ha sigut l’altre gran objectiu de la reforma impulsada pel consistori cullerenc

La necessitat d’establir vegetació per a l’estiu així com espais agradables, han sigut altres dels objectius del disseny i creació d’esta avinguda

A l’acte, al que ha assistit tota la corporació municipal, tampoc ha faltat el veinat, que ha rebut amb molt d’entusiasme este nou espai

El projecte ha contat amb un presupost d’un milió i mig d’euros, i ha sigut cofinanciat per la Diputació de València