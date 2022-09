Sandra Gómez destaca que amb estes obres es posa fi a l’històric “forat de la vergonya” en el barri d’Orriols

Les obres de reurbanització del PAI d’Agustín Lara que eliminaran un dels taps urbanístics del barri d’Orriols conegut com el “forat de la vergonya” han començat esta setmana. La urbanització, a càrrec de Metrovacesa com a Agrupació d’Interés Urbanístic, suposa l’obertura del carrer Agustín Lara fins a l’avinguda Constitució, connectant també el carrer Baeza per a crear un nou tram de carrer, una zona verda de més de 850 metres quadrats i dos parcel·les d’ús residencial que albergaran dos blocs de cases.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha visitat este matí les obres i ha explicat que “suposen una millora de les condicions de seguretat per a donar eixida a estos dos carrers, millorant la circulació i mobilitat d’este àmbit. Els veïns i veïnes del carrer Agustín Lara i el carrer Baeza no hauran de donar la marrada actual de quasi 400 metres per a arribar al centre de salut i comptaran amb una nova zona verda que millorarà la qualitat ambiental de la zona”.

“Hui és un dia històric per al barri d’Orriols, però també per a la ciutat de València, ja que desembossarem un dels històrics taps urbanístics que ha patit i ha llastrat el barri d’Orriols i la ciutat de València que és el famós forat de la vergonya perquè generava un espai de degradació, d’inaccessibilitat i d’inseguretat per a tots els seus veïns i veïnes”, ha afirmat Gómez. La vicealcaldessa ha explicat que s’ha pogut solucionar este tap urbanístic desembossant el PAI d’Agustín Lara, “on, després de molt d’esforç i treball durant estos últims anys hem aconseguit arribar a un acord entre tots els propietaris de l’Agrupació d’Interés Urbanístic que ens possibilita desenvolupar totes les obres de millora de l’entorn en els pròxims sis mesos i que tenen un cost aproximat d’un milió d’euros en concepte de càrregues urbanístiques”.

El projecte abasta una superfície total de més de 5.500 metres quadrats on fins ara hi havia diferents construccions abandonades i deteriorades. En total afecta dotze parcel·les amb construccions fora d’ordenació que hui dia suposen un tap urbanístic i generen estrenyiments en les voreres de l’avinguda Constitució, i del carrer Baeza. A més, una d’estes propietats impedix des de fa dècades comunicar el carrer Agustín Lara amb el carrer Baeza.

L’obertura del carrer Agustín Lara permetrà dotar al barri d’una zona verda de més de 850 metres quadrats i dos parcel·les d’ús residencial de 1000 i 1700 metres quadrats respectivament. En estes dos parcel·les edificables s’alçaran dos blocs d’habitatge de set altures, completant així les illes ja existents. Estos edificis podran albergar uns 120 nous habitatges.

En l’avinguda Constitució, es recupera l’alineació de la resta de l’avinguda, ampliant així la vorera, en la qual podrà plantar-se arbrat i col·locar mobiliari urbà. D’altra banda, al carrer Baeza, en eliminar la part posterior d’estos edificis, es regularitza l’alineació del carrer, es construïx una nova vorera, i es guanyen nous espais d’aparcament.

Les obres, que eliminaran este tap urbanístic i espai degradat, compten amb un pressupost d’aproximadament 900.000 euros i s’estima que duren uns sis mesos.

“Amb estes obres complim una reivindicació històrica dels veïns i veïnes del barri i facilitem la connexió d’Orriols amb Torrefiel i amb el centre de salut. A més, el barri comptarà amb una nova zona verda que millorarà la qualitat ambiental de la zona, es creen noves places d’aparcament i en el futur esta obertura connectarà la nova super illa d’Orriols amb el barri de Torrefiel” conclou Gómez.