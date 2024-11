Sis professionals de la Mancomunitat informen de les ajudes a negocis en els pobles afectats

L’àrea d’Empresa posa en marxa un servei de proximitat en els municipis en col·laboració amb els ajuntaments

La DANA que va arrasar l’Horta Sud el passat 29 d’octubre ha destruït o causat greus danys a milers de negocis de la comarca.

Per això, una de les principals accions de la Mancomunitat de l’Horta Sud des dels primers dies de la tragèdia s’ha dirigit a comerços, empreses i persones autònomes, a través del departament especialitzat que existeix en la institució.

Durant els primers dies, un equip de 10 persones va anar contactant amb els negocis que estan en la base de dades de la Mancomunitat perquè en els últims anys han participat en les diferents accions promogudes per aquesta àrea, com a formacions, diagnòstics i fins i tot la pròpia procés de creació de l’empresa. També s’ha prestat assessorament telefònic als negocis perquè prepararen la documentació que se’ls anava a requerir per a poder percebre ajudes.

I a partir d’aquesta setmana, l’àrea d’Empresa i Ús de la *Mancomunitat ha iniciat un servei de proximitat a dos nivells. D’una banda, s’ha représ l’atenció presencial en la seu de la institució (carrer Cervantes, 19) de 9 a 14 hores, mentre segueixen habilitats els telèfons de contacte 961572011 i 666036302, així com els correus electrònics:



-empleo@mancohortasud.es

-negocios@mancohortasud.es

-programas@mancohortasud.es

-emprendimiento@mancohortasud.es

D’altra banda, la Mancomunitat ha posat en marxa un servei de proximitat en els municipis que l’han sol·licitat ara com ara, al qual es dediquen, des d’aquest dimarts 19 de novembre, sis professionals. Aquest servei es presta en col·laboració amb els ajuntaments i serveix de suport a les institucions que promouen les ajudes. De moment, en aquesta primera setmana, l’equip acudirà a Alaquàs, Albal, Benetússer, Beniparrell, Picassent, Sedaví i Xirivella.

“En las primeras jornadas s’ha atés unes 500 persones, que acudeixen, ens expliquen la seua situació personal i l’equip de la Mancomunitat els indica l’ajuda més adequada per a ells, així com els tràmits que han de fer”, manifesta Andrés Martínez, responsable del departament d’Empresa i Ocupació de la Mancomunitat de l’Horta Sud. “En alguns municipis, ja podem derivar a les persones directament a la Generalitat o l’Agència Tributària perquè també tenen ací el servei de proximitat i així completen el tràmit en el mateix dia”, afig l’expert.

Encara que el servei està pensat inicialment per a negocis, l’equip informa les persones que s’acosten sobre totes les ajudes que les diferents administracions públiques han habilitat, és a dir les de l’Agència Tributària tant a empreses com a persones autònomes, però també altres prestacions com les ajudes per danys personals, en l’habitatge, a les explotacions agràries i l’ingrés mínim vital.