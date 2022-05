Smart City València i la Universitat Popular formaran més de 4.000 persones en l’ ús de l’appvalència i la seu electrónica

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, i la regidora i presidenta de la Universitat Popular de València, Isabel Lozano, han presidit la sessió formativa que des del servici de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SerTIC) s’ha realitzat a les dependències de la Universitat Popular de Benicalap a prop de 90 professors i professores d’este organisme autònom municipal. L’objecte d’esta formació al voltant de les principals ferramentes digitals de l’Ajuntament de València és permetre que el professorat puga transferir estos coneixements als més de 4.000 alumnes matriculats als 31 centres repartits per la ciutat, al llarg de tot el curs i de manera transversal.



El personal tècnic informàtic municipal ha explicat als formadors i les formadores les claus per traure el màxim profit ciutadà a ferramentes com l’AppValència, el Geoportal i la Seu Electrònica. Segons ha explicat Fuset, “volem formar als qui després podran formar a milers de persones, millorant les seues habilitats digitals, superant les barreres i afavorint la seua plena participació ciutadana”.

En el cas de l’app oficial de l’Ajuntament de València, han incidit especialment en apartats de servici públic com “A prop de mi”, amb què les persones usuàries poden localitzar en temps real recursos pròxims a la seua ubicació (parades de transport públic, fonts, aparcaments, places de mobilitat reduïda, ecoparcs mòbils…), així com la ferramenta de detecció d’incidències en la via pública amb què es poden comunicar assumptes diversos (avaries de servicis públics, elements trencats, elements abandonats, plagues…) o el sistema d’avisos temàtics per subscripció amb informació municipal sectoritzada.

També s’ha format al professorat en nocions bàsiques del Geoportal SmartCity, que amb tecnologia GIS engloba més de 600.000 elements i dades georeferenciades sobre mapes temàtics de la ciutat. Però sobretot s’ha introduït la Seu Electrònica que des de 2015 ha multiplicat per 100 el seu ús i és ja la finestra preferent de la ciutadania per a realitzar els seus tràmits amb l’Ajuntament de València.

Fuset ha apuntat que “és imprescindible que la transformació digital de València no deixe ningú arrere i per això volem fer especial incidència en la col·laboració en àmbits especialment freqüentats pels perfils que tradicionalment han estat més exclosos de la digitalització per donar-los l’oportunitat de sumar-s’hi”.

Lozano ha destacat que “la Universitat Popular és un organisme que disposa d’una implantació consolidada per tots els barris i districtes de la ciutat de València, concretament amb 31 centres, i considerem que és l’espai formatiu ideal per millorar les capacitats digitals i reduir la bretxa tecnològica de totes les persones. Una de les nostres premisses ha sigut sempre obrir els centres a diversos usos amb la intenció d’empoderar a la ciutadania i fer partíceps a totes les persones de la formació diversa i de qualitat que s’impartix en la Universitat Popular de València”.