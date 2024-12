Solidaritat al camp: Llegendes del València CF i de l’Horta Sud juguen per ajudar i reconstruir els clubs afectats per la DANA

L’encontre tindrà lloc el pròxim dissabte 28 de desembre a les 12.00 hores al Camp de Futbol Sant Gregori de Torrent

El partit està organitzat pel Torrent CF i l’Associació de Futbolistes del València CF, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent i la FFCV

El pròxim dissabte 28 de desembre a les 12.00 hores, el Camp de Futbol Sant Gregori de Torrent serà l’escenari d’un emocionant partit benèfic que reunirà un combinat de llegendes del València CF i una selecció de jugadors de l’Horta Sud.

Aquest esdeveniment solidari té com a objectiu principal recaudar fons per ajudar els equips de futbol de la província de València que s’han vist greument afectats per la DANA. Més enllà dels danys materials, la tempesta va impactar profundament els clubs esportius, destruint instal·lacions que eren el cor dels barris i espais clau per al desenvolupament dels joves.

Un gol per la solidaritat

El partit tindrà un caràcter exclusivament benèfic. La totalitat dels fons recaptats es destinaran als clubs afectats per la DANA, sota l’administració de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), per garantir que arriben als qui més ho necessiten.

Els recursos recaptats s’utilitzaran per a:

Reconstruir instal·lacions esportives danyades.

Reposar equipacions esportives.

Cobrir els costos de desplaçaments per a continuar participant en competicions.

Preus populars i fila zero solidària

Les entrades per al partit tenen un preu simbòlic de 5 euros, amb l’opció de tribuna a 10 euros, per facilitar que tothom puga col·laborar. A més, s’ha habilitat una fila zero perquè aquelles persones que no puguen assistir al partit, però vulguen col·laborar, puguen fer-ho mitjançant:

Transferència bancària al compte: Banc Sabadell ES53 0081 0145 0900 0462 2469.

Banc Sabadell ES53 0081 0145 0900 0462 2469. BIZUM: codi 10763 (apartat “donar a ONG”).

Torrent aposta pel futbol i la solidaritat

L’Ajuntament de Torrent ha sigut peça clau en l’organització, cedint les instal·lacions municipals i posant tots els recursos materials i humans necessaris per a garantir l’èxit de l’esdeveniment.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha manifestat:

“És un honor per a nosaltres a Torrent formar part d’una iniciativa tan solidària i significativa. Aquest partit no només és una oportunitat per gaudir del futbol, sinó també per unir-nos com a municipi entorn d’un objectiu comú: ajudar als qui més ho necessiten. La DANA no sols va destruir instal·lacions esportives, sinó que va interrompre els somnis de molts joves que troben en el futbol una via per créixer, aprendre i relacionar-se. Com a capital de l’Horta Sud, volem liderar amb l’exemple i demostrar que junts podem superar qualsevol adversitat.”

També ha convidat tots els ciutadans de Torrent i de les localitats veïnes a participar en aquesta noble causa:

“Cada gest compta. Assistir al partit, realitzar una donació a través de la fila zero o compartir aquesta informació són maneres d’ajudar. Aquest esdeveniment és un recordatori del poder del futbol per unir-nos i superar fronteres.”

Suport incondicional de la comunitat esportiva

El president de l’Associació de Futbolistes del València CF, Fernando Giner, ha destacat:

“Després del primer impuls solidari, és fonamental continuar ajudant. Aquest partit és una manera de mantenir viva l’esperança i de contribuir al fet que els joves recuperen les seues rutines futbolístiques al més prompte possible.”

El president del Torrent CF, Víctor Ventosa, també s’ha mostrat entusiasmat amb la iniciativa, ressaltant l’esperit solidari de la comunitat esportiva valenciana i afirmant que:

“La Sang Taronja es suma a una bona causa.”

Una jornada única i solidària

El partit promet ser una jornada inoblidable, on la passió pel futbol i el compromís solidari aniran de la mà. Amb la participació de llegendes del València CF i jugadors destacats de l’Horta Sud, els assistents podran gaudir d’un espectacle esportiu únic mentre contribueixen a una causa noble aquest Nadal.