L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha anunciat la signatura del projecte d’execució amb el Ministeri per a aconseguir que esta reivindicació tan anhelada siga una realitat definitivament

El Ministeri de Foment invertirà a Sueca 3,2 milions d’euros per al seu finançament

Sueca ha aconseguit per fi que es faça realitat el projecte que tant de temps anhelava. Després de molts anys de reclamacions, la reconversió del tram de la Nacional 332 al seu pas per la nostra ciutat serà un realitat en breu. Així ho ha anunciat l’alcalde, Dimas Vázquez, després que el Ministeri de Foment haja plasmat en un projecte d’execució esta antiga reclamació que convertirà el tram de carretera en una avinguda integrada plenament en el municipi.

“Ha sigut molt de temps de gestió, de negociació, perquè una demanda tan anhelada per part de la nostra ciutat es veja plasmada finalment en un paper. Com a alcalde, em sent tremendament satisfet que la insistència, a vegades molt notable per part meua, i el seguiment exhaustiu de tot el procés, el temps emprat i les gestions realitzades, al final hagen donat els seus fruits. La nostra ciutadania podrà gaudir, per fi, d’esta ambiciosa actuació que aconseguirà unir de nou a tota la població i evitar més accidents”, ha manifestat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha incidit també en la inversió que es realitzarà a la nostra ciutat, “dels 900.000 euros que es van pressupostar al principi hem passat, després de moltes hores de gestió, als 3,2 milions d’euros. Es tracta d’unes obres que es licitaran i sufragaran des del Ministeri de Foment amb l’ajuda dels Fons Europeus”.

El projecte contempla, en el seu conjunt, l’eliminació de semàfors, amb la construcció de set glorietes repartides en tot el tram urbà; noves voreres; la instal·lació de bancs; l’adequació dels vials; una nova il·luminació i senyalització, tant horitzontal com vertical; noves zones d’aparcament i la instal·lació d’un carril bici. Es calcula que la duració de les obres podria estar entre els 18 i 24 mesos, encara que tot dependrà de la situació actual de les infraestructures; i l’inici d’estes, després del procés administratiu de dotació, licitació i adjudicació de les obres, s’estima per a l’últim trimestre de 2023.

El regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, ha assenyalat que, amb el títol de ‘Humanització de la N332 al seu pas pel tram urbà de Sueca’, el departament d’Urbanisme ha dissenyat el projecte presentat al Ministeri per a reconvertir estos 5 quilòmetres de carretera en una avinguda urbana, acabant així per fi amb este element de separació. “Les ciutats ha d’estar al servei dels veïns i veïnes i no del trànsit rodat. Esta transformació suposarà la generació d’uns espais saludables que beneficiaran a les persones, eliminant al seu torn la inseguretat i el perill d’atropellament, el soroll, les olors i les vibracions que transmeten els vehicles al seu pas, i que són molt perjudicials per a la salut de la ciutadania”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut mostrar el seu agraïment a totes les persones que han participat i contribuït perquè este projecte siga una realitat, “des del Ministeri de Foment, Demarcació de Carreteres, el departament d’Urbanisme del nostre Ajuntament i el seu regidor, així com a la resta de regidors que amb el seu suport continu m’han donat ànims per a continuar lluitant per una reivindicació de tants anys de la nostra ciutat. Crec que és molt important també comptar amb el suport del partit que dirigeix les institucions superiors, perquè es puguen materialitzar gestions de tanta envergadura”.

La primera autoritat local ha manifestat també la seua satisfacció com a antic resident en ‘l’altra part de la carretera’ que es vaja a acabar amb eixa divisió definitivament, “com a alcalde de Sueca em produeix una gran alegria que, després de tot el que hem patit en esta legislatura per diferents causes, este tipus de satisfaccions ens espenten a continuar treballant per la nostra ciutat i a traure forces d’on siga per a poder millorar encara més més la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”.

Amb l’objectiu d’informar millor la ciutadania de tot el projecte, l’Ajuntament ha previst exposar els plans de l’obra a la sala Els Porxets, així com fer-los públics en les xarxes socials municipals. “A més, celebrarem un ple extraordinari per a presentar el document enviat pel Ministeri en el qual se certifica que eixe tram serà, aleshores, propietat municipal. Després de les gestions que he realitzat, és una gran satisfacció comprovar com el projecte comença a caminar ara amb la delegació del projecte definitiu de Demarcació de Carreteres i la licitació de les obres per part de les institucions superiors, que s’encarregaran també de sufragar tots els costos”, conclou Dimas Vázquez.