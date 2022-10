Un any més, l’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental (AFEM RB) i la Fundació SAMS han realitzat en la plaça de l’Ajuntament la lectura d’un manifest en commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra hui, 10 d’octubre. En l’acte, al qual ha assistit una gran representació de la corporació municipal, han pres la paraula usuaris, tant de l’Associació com de la Fundació, amb l’objectiu de donar visibilitat als problemes de salut mental i posar l’accent que la salut mental és cosa de tots.

El manifest, titulat ‘Dona-li like a la salut mental. Pel dret a créixer en benestar’, s’ha dedicat enguany a la infància, l’adolescència i la joventut, “en l’actualitat, assistim a l’aparició de problemes de salut mental en edats molt primerenques pel fet que els factors de risc, a més dels condicionants genètics, s’han localitzat: la normalització de la violència i l’assetjament, la pressió social del grup, les addiccions, l’abús de les xarxes socials o la distorsió de la pròpia imatge.

Tot això genera un laberint de confusió del qual és difícil trobar l’eixida”. Segons el mateix escrit, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que una de cada set persones joves de 10 a 19 anys pateix algun trastorn mental. La pandèmia ha originat que estes malalties es multipliquen. La falta de recursos, tant econòmics com humans, fa que l’atenció en la salut mental siga molt insuficient, en un context en el qual els problemes de salut mental de la població infanto-juvenil estan augmentant.

“Per això, fem una crida als poders públics cap al diàleg, perquè coneguen les nostres necessitats i per a reclamar que seria oportuna una major coordinació entre els àmbits sanitari i educatiu, a fi d’obtindre una perspectiva múltiple i integradora”, han llegit en el manifest.

Per la seua part, l’alcaldessa en funcions, Manoli Egea, ha incidit en què els problemes de salut mental poden afectar qualsevol persona al llarg de la seua vida i ha agraït tota la labor que realitzen, tant l’associació AFEM RB com la Fundació SASM, “en favor del benestar i la qualitat de vida de les persones que pateixen algun trastorn mental. També en la lluita contra l’estigma. I, per això, vos anime que continueu treballant perquè necessitem persones com vosaltres”.

L’acte ha comptat també amb la lectura d’un manifest per part de l’alumnat del col·legi Mª Auxiliadora, els quals, posteriorment, han participat en una activitat de Biblioteques Humanes amb membres de l’associació AFEM RB i usuaris de la Fundació SASM.