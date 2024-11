Sueca convoca el III Concurs de Fotografia ‘Portada de l’Agenda del Valencià’ 

El termini per a participar finalitza el pròxim 11 de novembre

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística, ha convocat la tercera edició del Concurs de Fotografia “Portada de l’Agenda del Valencià 2025”

La finalitat d’aquest concurs es la de fomentar i estimular l’activitat artística i creativa de la ciutadania sobre qualsevol temàtica relacionada amb el municipi, i així poder utilitzar la fotografia guanyadora com a portada de l’Agenda de 2025, una de les activitats que desenvolupa l’Oficina de Promoció Lingüística des de fa 10 anys.

«En un moment com l’actual, en el qual les imatges que ens envolten són tan tristes per esta DANA que ha devastat el nostre territori, ens agradaria posar un poc de llum a través d’este concurs que premia una imatge amable. Des d’ací, convidem a tota aquella persona que ho desitge a participar», ha assenyalat la regidora de Promoció Lingüística, Pilar Moncho.

En el concurs, podran participar totes les persones que ho desitgen a títol personal, autores de les fotografies. En el cas dels i les menors, necessitaran una autorització dels seus pares o tutors. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies, de qualsevol temàtica relacionada amb el municipi, que hauran de ser originals, inèdites (poden haver sigut publicades en xarxes socials, però no haver aparegut en revistes, diaris o en qualsevol altre mitjà en paper) i no haver sigut premiades en cap altre concurs. Cadascuna de les fotografies haurà de portar en la part de darrere el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor.

La sol·licitud i la declaració responsable per a participar en el concurs s’ajustaran al model de la convocatòria i es presentaran, preferentment, per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, per al que s’haurà de disposar de firma electrònica. Per la seua part, les fotografies només podran presentar-se presencialment, en l’Oficina de Promoció Lingüística de l’Ajuntament. Excepcionalment, quan les persones sol·licitants no disposen de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud i documentació de manera presencial. El termini per a participar finalitza el 9 de novembre.

La fotografia guanyadora serà la portada de l’Agenda 2025 i, a més, rebrà un premi en metàl·lic de 300 euros. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web municipal www.sueca.es (àrea de Promoció Lingüística) o les xarxes socials de l’Ajuntament.