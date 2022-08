L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el president de la Conferació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, han mantingut una reunió esta setmana per a tractar el tema de la planta invasora que afecta els marges del Xúquer al seu pas pel nostre terme municipal, la qual impedeix disfrutar del paisatge i provoca una acumulació de canyes en l’aigua, especialment en època de pluges. “Aprofitant la nostra trobada el mes passat en l’acte de la Solta d’Aigües, li vaig proposar al president esta reunió perquè poguera comprovar in situ quina és la situació de la planta invasora en esta zona del riu, des de l’assut de Cullera fins als Canos, i els problemes que ocasiona, perquè puguen oferir-nos una solució definitiva en ser competència de la Confedració Hidrogràfica la seua gestió i manteniment”, ha assenyalat l’alcalde, Dimas Vázquez.

El president de la Confederació ha assegurat prendre nota de la petició, i l’alcalde ha explicat que realitzarà un seguiment per a aconseguir finalment esta actuació tan necessària, “volem que se solucione amb recursos del Ministeri, com ja ha ocorregut en altres zones del riu. La nostra intenció és que eixe paratge estiga net perquè la ciutadania puga disfrutar dels seus passejos o de la pràctica de l’esport, i facilitar també el pas de vehicles cap als camps de cultiu pròxims. És una qüestió en la qual s’hauria d’actuar ja des de la Confederació, per a eliminar eixe mur natural que ens impedeix disfrutar de l’entorn ”, conclou Dimas Vázquez.