Sueca ensenya a l’alumnat a previndre l’addicció a les noves tecnologies a través d’una representació teatremusical

A la representació, ha acudit la regidora responsable de la UPCCA, Carolina Torres

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), ha oferit este matí, en el Centre Municipal Bernat i Baldoví, una sessió de teatre musical amb el títol Apaga’m que m’encenc, de Rosa J. Devesa, a l’alumnat de tercer, quart i quint de Primària de tots els centres escolars del municipi, amb la finalitat d’informar i previndre sobre els perills que comporta l’addicció a les noves tecnologies.

A la representació, ha acudit la regidora responsable de la UPCCA, Carolina Torres, qui ha mostrat la seua satisfacció per poder oferir als xiquets i xiquetes este tipus d’activitats “que pretenen sensibilitzar a la població, especialment als pares i mares i als propis menuts, sobre la importància de la prevenció en l’ús dels mòbils, tauletes, etc; i també del ciberassetjament. Cal remarcar que les addiccions no sols estan relacionades amb el consum de substàncies químiques, sinó que també poden vindre del mal ús de les xarxes socials, per exemple, i de totes les possibilitats que oferixen les noves tecnologies”, ha assenyalat.