Sueca entrega els premis del XXV Concurs de Dibuix Escolar “Jaume I i el 9 d’Octubre” 

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha entregat a la sala d’exposicions Els Porxets, els premis del XXV Concurs de Dibuix Escolar “Jaume I i el 9 d’Octubre”, en el qual participen tots els centres escolars de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, així com el Centre d’Educació Especial Miquel Burguera.

L’activitat s’emmarca dins de la programació prevista per a celebrar el 9 d’Octubre, i en ella participa l’alumnat des de tercer d’Infantil fins a sisé de Primària.

L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i la regidora d’Educació, Roser Viñoles, al costat d’altres membres de la corporació, han sigut els encarregats d’entregar els premis a l’alumnat.

La primera autoritat municipal ha agraït “la participació i la qualitat dels treballs presentats per part de tots els xiquets i xiquetes, així com la implicació de les seues famílies i els centres escolars”, en paraules de Julián Sáez.

Per la seua part, Roser Viñoles ha mostrat la seua satisfacció pel resultat de l’activitat, “la primera, practicament, en la qual participe com a regidora d’Educació. Ha sigut molt gratificant comprovar la il·lusió i la creativitat de tot l’alumnat participant. He gaudit molt de tot el procés, i per a mi tots els dibuixos són guanyadors”.

En esta edició, els premis han sigut concedits a: en Educació Especial (3r premi: Aaron Requena Alcañiz; 2n premi: Daniel Svoboda Císcar, Pablo López Salido, Anastasia Chachibaia, Erick Martínez García, Marc Perales Genís i José Ruano García; 1r premi: Alexis Alabort Iniesta; tots ells alumnes del Centre d’Educació Especial Miquel Burguera); 3r d’Infantil (3r premi: María Ruiz Coves, del col·legi Mª Auxiliadora; 2n premi: Daniela Aguirre Rumbau, de Luís Vives; 1r premi: Indira Bosch Ortiz, del Centre San Antonio); 1r de Primària (3r premi: Sakura García Salinas, del CEIP Carrasquer; 2n premi: Omar Fernández Bueno, de l’Escola Jardí de l’Ateneu; 1r premi: Martí Sapinya Vera, de l’Escola Jardí de l’Ateneu); 2n de Primària (3r premi: Ingrid Cantó, de Luis Vives; 2n premi: Kevin Santacatalina, de Nostra Senyora de Fàtima; 1r premi: Emma Melero Ros, del CEIP Carrasquer); 3r de Primària (3r premi: Aria Soler Mariner, del CEIP Carrasquer; 2n premi: Paola Ronda Gómez, de l’Escola Jardí de l’Ateneu; 1r premi: Emma Villagrasa Naval, de Mª Auxiliadora); 4rt de Primària (3r premi: Salva Máñez Chavarri, de La Encarnación; 2n premi: Naima Rebbouh Campins, de l’Escola Jardí de l’Ateneu; 1r premi: Sargis Shanazaryan, de Luis Vives); 5é de Primària (3r premi: Joan Sanz Mariner, d’Uniana; 2n premi: Llorenç Pérez Martínez, de CEIP Cervantes; 1r premi: Leo Silvestre Hervás, de Mª Auxiliadora); 6é de Primària (3r premi: Andreu Roselló Romeu, de CEIP Carrasquer; 2n premi: Gabriela Gámez Tomás, de Mª Auxiliadora; 1r premi: Cleo Soler, de CEIP Carrasquer).

Els i les alumnes premiats han rebut de part de la Regidoria d’Educació un diploma acreditatiu i un xec per a canviar per material escolar. A més, se’ls han entregat uns llibres gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Cultura. L’exposició, amb tots els dibuixos premiats i finalistes, podrà visitar-se fins al 13 d’octubre, a la sala Els Porxets.