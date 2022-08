A la reunió han assistit també representants de l’Associació de Veïns de Motilla

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha mantingut una reunió amb representants de la Direcció General de Costes i Medi marí (dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica), de l’Associació de Veïns de Motilla i de l’empresa encarregada de la instal·lació de les barreres flotants, per a intentar trobar una possible solució que millore el problema de la desembocadura de les séquies en la mar, en concret en la coneguda com a Gola del Rei, o del Mareny, a la platja de Motilla, especialment quant a la terbolesa de les aigües que, encara que no es tracta d’un requisit normatiu, suposa un important minvament en la qualitat de les platges.

Malgrat no tindre competències en este assumpte, des de l’Ajuntament es continua treballant en la cerca d’accions que milloren la situació, a l’espera d’una solució definitiva per part de les administracions superiors.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que esta situació es ve produint des de fa moltíssim de temps i que, “és en esta legislatura, quan més s’està actuant per part de l’Ajuntament, sense tindre competències en la matèria, i amb recursos municipals, per a trobar solucions efectives provisionals que minoren el problema, perquè les solucions definitives han d’arribar amb recursos estatals, que són els qui tenen les competències, o fins i tot europeus en el tema de la reutilització de l’aigua.

L’any passat vam col·locar unes barreres flotants per a impedir que residus sòlids arribaren a la mar.

Este estiu, amb les mateixes barreres, hem aconseguit ja que aproximadament 6 tones d’estos residus no arriben a les nostres platges. Tot això amb recursos propis”.

Així mateix, ha assenyalat l’interés per continuar treballant des de la gestió municipal per buscar solucions, “feia molts anys que no s’actuava davant este problema, les últimes barreres que es van instal·lar van ser per a la celebració de la Copa Amèrica, en 2007. Des d’aleshores, no s’havia fet res fins l’any passat. L’Ajuntament, en definitiva, no és el màxim responsable que l’aigua isca en eixes condicions, però estem fent tot el possible per trobar una solució”.

Per a la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, “cal tindre en compte que la gola del Rei és la desembocadura natural històrica de l’Albufera, per la qual cosa no és fàcil trobar una solució definitiva, en la qual intervé la Comunitat de Regants, i que depén d’administracions superiors i la solució de la qual suposa una inversió econòmica més que considerable. Tant la qualitat de l’aigua com el seu abocament a la mar, són competència de la Direcció General de l’Aigua de la Conselleria”.

Carmen Pérez ha indicat també que, des de l’Ajuntament, i davant la preocupació que es té, es continua insistint en la consecució d’una solució al problema perquè l’aigua a l’eixida de la gola del Rei oferisca les millors condicions possibles. Per a això, i dins de les possibilitats del consistori, s’estan duent a terme mesures a fi d’atallar els diferents components del problema, com ara la instal·lació de barreres de retenció de residus flotants, que van funcionar molt bé en l’estiu de 2021, i que enguany s’han instal·lat de nou amb la novetat que, a partir d’ara, es mantindran durant tot l’any.

Una altra de les actuacions que s’ha desenvolupat el mes de juliol passat ha sigut la instal·lació experimental de cortines antiterbolesa en l’eixida de la gola, però la força del corrent d’eixida no ha permés la seua efectivitat. No obstant això, des del Departament de Medi Ambient s’ha proposat una altra solució amb més probabilitat d’èxit, que és la que es va abordar en la reunió, i que podria implementar-se el pròxim estiu. Tant els representants de Costes del Ministeri com de l’Associació de Veïns de Motilla, han considerat positivament, a priori, esta opció.



La proposta consistiria a crear, durant la temporada de bany, un canal compost per dues cortines antiterbolesa que conduirien les aigües de la gola desenes de metres mar endins, de manera que la desembocadura efectiva de les mateixes es realitzaria allunyada de la costa. Este sistema consisteix en una cortina submergida i semipermeable, muntada sobre flotadors i llastrada en el fons i en la riba, que impedeix la dispersió dels sòlids en suspensió però no el pas de l’aigua.

Així, concentrant la zona de decantació del sediment fi en la pròpia eixida de la gola, es pretén millorar la transparència de l’aigua a les platges de Motilla i del Rei. “Es tractaria, en cas de ser efectiva, d’una solució molt més econòmica, reversible i sense quasi repercussió sobre la dinàmica litoral, en comparació amb unes altres que en el seu moment es van valorar, com per exemple, la prolongació de les esculleres“, ha afegit Carmen Pérez.