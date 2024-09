Sueca inicia el nou curs escolar amb 3.850 alumnes matriculats

En l’apartat de noves matriculacions, la xifra ascendix a 500

El municipi inicia el nou curs escolar amb un total de 3.850 alumnes matriculats en els 11 centres públics i concertats amb què compten Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.

Des de l’Ajuntament, s’ha treballat intensament en les últimes setmanes perquè tot estiguera a punt en este primer dia de classe «hem fet un esforç important perquè els diferents centres estigueren en condicions d’afrontar l’inici de curs. Especialment, hem hagut d’actuar en el col·legi Cervantes, el qual vam trobar en una situació dolenta; no obstant això, hui dilluns, 3.850 alumnes d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat arranquen el curs amb total normalitat», ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Julián Sáez.

Per la seua part, la regidora d’Educació, Roser Viñoles, ha volgut donar la benvinguda a tot l’alumnat en este inici del curs 2024-2025, «especialment, a aquell nouvingut a la nostra ciutat, i a tots els xiquets i xiquetes que comencen per primera vegada el col·legi. Sueca compta amb una xarxa de centres escolars de gran qualitat, tots a punt per a rebre als més de 3.500 alumnes amb la calidesa i empatia que caracteritza el seu personal docent». La regidora ha volgut també fer especial menció a tot el personal de neteja, conserges, direccions, AMPES, etc., per facilitar l’inici de curs, tant a l’alumnat com als professionals i a les famílies.

Des de l’Ajuntament, han remarcat el compromís del govern d’estar al costat dels seus centres educatius, tant públics com concertats, «posarem tots els recursos municipals amb què comptem al servei de l’educació perquè, per a este govern, la qualitat educativa és i serà una de les seues prioritats», en paraules de l’alcalde, Julián Sáez. Així mateix, l’Ajuntament ha informat sobre la posada en marxa, un curs més, del servei gratuït d’autobús escolar per a facilitar el trasllat de l’alumnat, especialment de l’institut Joan Fuster.