Sueca inicia este cap de setmana la temporada estival de la piscina municipal descoberta

La piscina municipal descoberta de Sueca obrirà les seues portes dissabte que ve 15 de juny

Amb alguna novetat, com la possibilitat d’adquirir abonaments per a tota la temporada.

De nou, la ciutadania podrà gaudir d’esta instal·lació que romandrà oberta de dilluns a diumenge, en horari de 10 a 20.30 hores, ininterrompudament.

Les persones interessades a acudir, podran comprar la seua entrada a través de la pàgina web www.piscinadescobertasueca.com, amb el codi QR que apareix en la cartelleria o en la mateixa piscina, pagant exclusivament amb targeta de crèdit.

«La ciutadania empadronada a Sueca gaudirà de preus més reduïts i tindrà la possibilitat, com l’any passat, d’adquirir abonaments de 10 passes. A més, com a novetat enguany, també podrà adquirir-los de 30 passes o per a tota la temporada», ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.