Dilluns que ve 20 de juny, la piscina municipal descoberta obrirà les seues portes amb algunes novetats. Tal com ha explicat el regidor responsable de l’empresa municipal Aigües de Sueca, Joan Carles Vázquez, enguany s’ha vist retardat uns dies l’inici de la temporada a causa del procés selectiu de personal que s’ha realitzat. “D’altra banda, com a novetat, s’ha instal·lat una zona de gespa artificial per a evitar els problemes que es produïen des de la inauguració de la piscina de relliscades en el paviment. La gespa artificial era un material que ja havíem contemplat fa temps i, ara, per fi, s’ha pogut col·locar i crec que serà del grat de tots els usuaris i usuàries”.

Les persones interessades a acudir, hauran de comprar la seua entrada, triant l’horari de 10 a 15 hores o el de 15.30 a 20.30 hores, a través de la pàgina web www.piscinadescobertasueca.com i en la mateixa piscina a través d’un Terminal Punt de Venda (TPV) amb targeta de crèdit, no es podrà pagar amb diners en metàl·lic. Com a novetat també enguany, les persones residents a Sueca tindran preus més reduïts en les entrades i seran les úniques que podran adquirir bons de 10 passes. La tarifa general per a residents a Sueca serà de 2 euros. La tarifa reduïda per a residents en el municipi amb diversitat funcional, majors de 60 anys i menors entre 6 i 13 anys, serà de 1,5 euros. Per als no residents, les tarifes seran de 4 i 3 euros, respectivament. Els menors fins a 5 anys tindrà l’entrada gratuïta.

“Esperem que als usuaris els agraden les millores que s’han introduït enguany. Estem molt contents amb la gestió de l’empresa Aigües de Sueca i desitgem que es puga gaudir al màxim de la piscina. Els horaris s’han establit amb un descans al migdia, entre les 15 i les 15.30, en el qual es procedirà a netejar i desinfectar les instal·lacions perquè no hem d’oblidar que la covid encara és present”, ha explicat la regidora d’Esports, Celia Beltrán, qui ha indicat també que, per a accedir al bany, els usuaris hauran d’utilitzar sempre roba de bany (es permet també el burkini). En cap cas es podrà fer amb roba normal. Els menors hauran d’utilitzar també sempre un bolquer apte per al bany.