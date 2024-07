Sueca posa en marxa el programa Espai Respir destinat a l’alumnat amb grans necessitats del Centre Miquel Burguera

El programa pretén que tot l’alumnat del municipi, sense excepció, tinga l’oportunitat d’optar als serveis d’una escola d’estiu

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Acció Social, ha posat en marxa este estiu un nou programa destinat a l’alumnat de la ciutat amb grans necessitats de suport que assistix al Centre d’Educació Especial Miquel Burguera.

Denominat Espai Respir, el servei oferix, des del passat 25 de juny fins al 31 de juliol, una sèrie d’activitats d’oci infantil i juvenil amb l’objectiu de facilitar una oferta lúdica a estos xiquets i xiquetes, al mateix temps que afavorir la conciliació de les seues famílies en esta època de vacances escolars.

«Este programa naix arran de les necessitats de diverses famílies de Sueca que des de fa més d’una dècada venien demandant una resposta. L’any passat es va oferir una Escola d’Estiu amb inclusió però encara resultava insuficient per als xiquets, xiquetes i joves que tenen grans necessitats de suport pel grau de dependència que presenten.

Per això, i per a donar una solució a la ciutadania, enguany hem posat en marxa l’Espai Respir, específicament pensat per a este alumnat de Sueca, que disposarà d’espais perfectament condicionats a les seues necessitats i que també gaudirà d’activitats participatives amb altres xiquets i xiquetes que assistixen a l’Escola d’Estiu Municipal afavorint així una major inclusió”, ha explicat la regidora d’Acció Social, Manoli Egea.

Les famílies han agraït la posada en marxa del programa, “era una reivindicació des de fa molt de temps. Un grup de mares ens vam unir per a aconseguir-ho i, enguany, l’Ajuntament i la Regidoria d’Acció Social ho han fet possible. Per als nostres fills, és un temps d’oci entre companys i, per a les famílies, suposa un respir i unes hores per a dedicar-les a la conciliació laboral i familiar. Estem molt contentes i il·lusionades”, han expressat Ana Serrano i Conchín Megía, mares d’usuaris i usuàries.

Manoli Egea, com a presidenta també de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, ha indicat que, la intenció, de cara als pròxims anys, és mancomunar este servei perquè xiquets, xiquetes i joves de poblacions veïnes que ho necessiten, puguen beneficiar-se també, comptant amb la col·laboració dels seus ajuntaments.

El programa Espai Respir es presta en les instal·lacions del propi Centre Miquel Burguera, en horari de dilluns a divendres, de 9.30 a 17.30 hores, amb servei de menjador. Entre les activitats programades, es troben: eixides per a visitar diversos llocs del municipi, activitats sensorials i manualitats, activitats d’oci i temàtiques, i jocs preesportius i esportius.