Sueca realitza actuacions de millora urbanística

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, continua treballant en diferents ‘punts negres’ de la nostra ciutat que requerien d’actuacions urgents. “Entre elles, s’ha millorat la zona situada davant de les conegudes com a ‘cases de Quiquet’, aplicant formigó a l’esplanada per a regularitzar-la, eliminant el fang que s’acumulava i que provocava moltes molèsties als veïns de la zona a l’hora d’aparcar en dies de pluja. Així mateix, s’ha construït la vorera de la Nacional 332, que no existia, des del carrer de Ruiz al carrer de Carrasquer.

Es tracta d’una actuació molt demandada des de fa molt de temps i que era urgent, a causa del nombrós grup de persones que utilitza esta vorera diàriament per a acudir al col·legi Nostra Senyora de Fàtima”,

Ha explicat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, qui ha assenyalat que s’ha actuat també eliminant la volada de formigó que requeia sobre esta vorera i que es trobava en mal estat, per a evitar així que poguera afectar algun transeünt. Finalment, s’ha insistit en l’eliminació de les canyes de la zona de la muralla pròxima al pàrquing del carrer València, “actuacions que contribueixen a millorar l’estat de la nostra ciutat en benefici dels nostres veïns i veïnes”, en paraules de Fernando Franco.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha afirmat que, este Ajuntament, en el seu conjunt, va ser conscient a l’inici de la legislatura que les seues prioritats, i les de molts veïns i veïnes, consistien en la millora de les infraestructures de la ciutat i la seua zona marítima que romanien anys deteriorades i que necessitaven d’una actuació urgent. “Malgrat la pandèmia, i els retards que ha ocasionat, continuem treballant per fases amb l’objectiu de millorar tot allò que per a la ciutadania són serveis bàsics i, per a nosaltres, suposa una obligació”.