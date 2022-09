L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Benestar Animal i Participació Ciutadana, ha posat en marxa una consulta popular per a l’aprovació de la nova Ordenança Municipal d’animals de companyia i potencialment perillosos. “Atés que no existia una ordenança com a tal en el municipi, la nostra pretensió des de l’inici de la legislatura ha sigut la d’elaborar la primera en este sentit. Era un repte personal que em vaig proposar i, per això, pese al retard que ha patit per esperar-nos a la publicació de les noves lleis estatal i autonòmica de benestar animal, hem decidit traure-ho ja a exposició pública per a conéixer l’opinió de la població en este tema”, ha explicat la regidora de Benestar Animal, Carmen Pérez.

El document que se sotmet a valoració popular, és un model que s’assemblaria molt al text definitiu de l’ordenança després de la seua aprovació, al qual s’afegirien els suggeriments de la ciutadania i dels partits polítics que conformen la corporació municipal.

Una vegada aprovada l’ordenança en el ple, entraria en vigor després de superar els tràmits administratius corresponents. “Ens fa falta un document d’este tipus per a fixar les pautes de convivència entre els propietaris de mascotes i la resta de la població. El cens de gossos també estarà previst en l’ordenança, així com la no recollida d’excrements o la permanència d’un gos lladrant tot el dia en un balcó, per posar alguns exemples. Per descomptat, també estaran regulades les conductes que es consideren maltracte animal, així com les possibles sancions. Hem de disposar dels mecanismes adequats i de les eines normatives necessàries per a saber com abordar, si fora el cas, situacions en les quals existeix un mal comportament per part d’un amo de mascotes”, ha explicat Carmen Pérez.

El projecte d’Ordenança es pot consultar en el següent enllaç www.sueca.es/val/transparencia/projectes-participacio, i existeixen dues maneres de participar:

-en línia: en la web www.civiciti.com/es/sueca (fins al 2 d’octubre),

-presencial:

*en la Tourist Info, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 hores, (fins a l’1 d’octubre).

*en l’Avinguda Mestre Serrano, a l’altura del Bar Llopis, de 17.30 a 19.30 hores (només el 27 de setembre).

*en el Casal Jove, de 17.30 a 19.30 hores (només el 28 de setembre).

*en la Plaça de l’Ajuntament, de 17.30 a 19.30 hores (només el▶️ 29 de setembre)

Només podran participar persones empadronades a Sueca, majors de 16 anys a data de 20 de juliol de 2022.