Sueca supervisa els treballs de neteja de l’arena de les platges afectades per la DANA

La regidora de Serveis Municipals i Platges, Pilar Moncho, acompanyada per l’enginyer municipal, ha realitzat una inspecció a les zones de platja on treballen els operaris de l’empresa pública Tragsa, concessionària de la Direcció General de Costes, encarregada de la retirada de restes acumulades en l’arena com a conseqüència de la recent DANA

Després de comprovar l’estat dels treballs, Moncho ha expressat que encara queda molta feina per fer per a recuperar les platges: “Sabíem que seria complicat retirar-ho tot, però esperàvem millors resultats.” Actualment, els residus recollits, com cables, plàstics i altres materials, són classificats i transportats a les zones habilitades per l’Ajuntament.

L’empresa Tragsa ha informat que no serà possible deixar les platges com abans del temporal, i que els treballs restants hauran de ser assumits per l’Ajuntament. “Un cop finalitzats els treballs de Tragsa i obtinguts els permisos necessaris, l’Ajuntament actuarà amb maquinària pròpia, en col·laboració amb la Diputació, o fins i tot contractant altres empreses si cal, per a realitzar una neteja més exhaustiva,” ha declarat Moncho.

La regidora ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament de Sueca per garantir que, en pocs mesos, les platges tornen a estar en condicions òptimes per a l’ús de la ciutadania: “Farem tot el possible perquè les platges estiguen perfectes de cara a la temporada d’estiu.”

Aquest esforç es tradueix en una coordinació activa entre les institucions i la implicació de recursos addicionals per afrontar els desafiaments derivats de les adversitats climàtiques.

4o