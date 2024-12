Sueca tria la imatge de les Falles 2025 

El cartell presentat per Sergio Ruiz Vendrell, de Sueca, ha resultat el guanyador del concurs convocat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca per a triar la imatge que representarà a les Falles del municipi de 2025.

El disseny, amb el pseudònim ‘Eixint del fang’, ha aconseguit la major puntuació d’entre els 15 que s’han presentat a esta edició.

El jurat ha estat compost pel regidor de Festes, Alfredo Planells; la regidora de Turisme, Teresa Ribes; la regidora Gema Navarro; el dissenyador gràfic, Elies González; les falleres majors de Sueca, Laura Gomar i Adriana Naval; en representació del director de l’Escola Municipal d’Art Escultor Beltrán, Cristina Vercher; i la responsable de comunicació de l’Ajuntament de Sueca, Paloma Gutiérrez.

El regidor de Festes, Alfredo Planells, ha agraït “la gran participació i la qualitat dels treballs presentats, així com el component solidari cap als afectats per la DANA que ha sigut present en diversos dels dissenys. Les meues felicitacions per a totes les persones que s’han presentat a esta edició”. La fallera major de Sueca, Laura Gomar, ha sigut l’encarregada de comunicar la decisió del jurat al guanyador.

El cartell finalista en esta edició, ha sigut el presentat per Rubén Lucas García, de Múrcia.