El 20 d’octubre de 1982, es va produir el trencament de la pressa de Tous, després d’unes fortes pluges que afectaren al Riu Xúquer.

Els 1.000 litres per metres quadrat que hi varen caure varen provocar el desbordament de la presa i la inundació de algunes poblacions com Sumacàrcer, Gavarda i Beneixida. Amb motiu dels 40 anys d’esta catàstrofe, Sumacàrcer vol recordar esta efemèride a través de nombroses fotografies aportades pels veïns i veïnes.

Imatges que han estat dintre dels àlbums fotogràfics personals dels sumacarcelers, però que hi havien vist la llum i no s’havien exposat fins a estos moments

Entre el més del centenar de fotografies i les diferents partitures de la unió musical el Xúquer, l’exposició també compta amb un objecte únic que va aconseguir salvar vides

Un recorregut visual on els assistents estaran davant d’autèntiques joies i tresors amb molta història

Fotografies i objectes, que varen ser testimonis en primera persona, d’una de les tragèdies que han marcat l’imaginari col·lectiu de les poblacions de la comarca de la ribera i de tota la comunitat valenciana

Durant este cap de setmana estarà disponible la exposició fotogràfica que recorda eixa pantanada, que va marcar la memòria col·lectiva d’este municipi de la ribera alta