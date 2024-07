La vicepresidenta segona i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, ha fet una crida al sector de l’oci de la Comunitat Valenciana “per a crear espais lliures d’agressions sexuals i assegurances”

Ha reiterat “el compromís inequívoc i ferm del Consell en la lluita contra esta xacra”.

Susana Camarero ha presentat el segell ‘Espai lliure d’agressió sexual’ impulsat per la Conselleria “per a mostrar i visibilitzar el compromís del sector de l’oci amb la prevenció i lluita de les agressions sexuals”.

Es tracta d’un distintiu, dissenyat per Javier *Valiente, perquè els locals d’oci, festivals de música, festes populars o qualsevol altre esdeveniment multitudinari s’adherisca al ‘Protocol d’actuació contra les Violències Sexuals en espais d’oci de la Comunitat Valenciana’, que la Conselleria ha adaptat a les circumstàncies actuals per a fer-ho més àgil, eficaç i senzill.

“Ferramentes com la que resulten essencials no sols per a conéixer la realitat, sinó que la seua difusió constituïx un mitjà immillorable per a la prevenció i per a aconseguir una societat que ha de créixer en el respecte i la solidaritat amb els qui patixen estes situacions.