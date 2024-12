Susana Camarero destaca que la Generalitat ha destinat més de 800 milions d’euros per pal·liar els efectes de la DANA

La vicepresidenta primera i portaveu del Consell, Susana Camarero, ha subratllat aquest dimarts que, passats més de 40 dies de les inundacions provocades per la DANA.

La Generalitat ha destinat un total de 808 milions d’euros en ajudes directes i contractes d’emergència.

Això suposa una inversió de 20 milions d’euros al dia, destacant l’esforç continu del govern valencià per mitigar els efectes del desastre natural.

“Aquesta és la prioritat d’aquest Consell, i així continuem treballant setmana rere setmana”, ha assenyalat Susana Camarero en la roda de premsa posterior als Plens ordinari i extraordinari del Consell, on també han estat presents el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus.

Decret de les vivendes de protecció pública

En la reunió ordinària, el Govern valencià ha aprovat el decret que regula el règim jurídic de les vivendes de protecció pública a la Comunitat Valenciana, una norma que entrarà en vigor després de superar el seu últim tràmit. Aquest nou marc regulador té com a objectiu promoure la construcció i la posada en el mercat de vivendes accessibles a famílies amb pocs recursos, especialment orientat a la joventut valenciana.

Segons ha detallat Camarero, el parc públic de vivenda de la Generalitat, amb més de 15.000 immobles en 2023, és insuficient per cobrir la demanda de vivenda assequible. Per això, el decret inclou una sèrie de mesures com la reducció de tràmits i terminis de tramitació, la incorporació d’una nova categoria especial de vivenda jove destinada a joves de fins a 35 anys i famílies monoparentals, i una reserva mínima obligatòria del 40% per a aquest col·lectiu en totes les promocions de VPP.

A més, s’ha creat un sistema de fixació de preus dinàmic que ajusta els preus de les vivendes en funció dels costos d’edificació i de l’evolució dels preus del mercat, garantint que sempre estiguen per sota dels preus de mercat.

Mesures compensatòries per al personal sanitari

En el Plenari extraordinari, el Consell va aprovar un decret llei que regula mesures urgents per a la recuperació del sistema sanitari després de les inundacions del 29 d’octubre. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va recordar que les condicions laborals en certs centres de treball, com els de Atenció Primària, centres de salut i consultoris auxiliars, s’han vist greument afectades per les inundacions.

Per compensar aquests esforços, el decret estableix dies addicionals de lliberació i el reconeixement especial dels serveis prestats en els processos selectius de concurs oposició. A més, s’introdueixen incentius en formació i investigació, carrera professional i mesures per a la prolongació de la permanència en el servei actiu.

Actuacions en infraestructures

El Consell també ha ratificat actuacions d’emergència en infraestructures, destacant una inversió de 53,2 milions d’euros per a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que han permès restablir parcialment les línies de Metrovalencia, i una inversió de 8,7 milions d’euros per a la rehabilitació de les estructures de la CV-50 a Xest.

El conseller Vicente Martínez Mus també va detallar que, mentre avancen aquestes reparacions, la Generalitat ha implementat solucions provisionals per a mantenir la circulació a les vies afectades. A més, s’han destinat 36,7 milions d’euros a la rehabilitació d’altres carreteres i 49 infraestructures municipals seran rehabilitades amb futures inversions.

Ajudes als regants

Finalment, el Consell ha aprovat un decret per concedir 20 milions d’euros en ajudes directes a les comunitats de regants i altres entitats de regatge afectades per la riada. Els danys en les infraestructures de regatge fora de les explotacions agràries es calculen en 100 milions d’euros i afecten més de 50.000 hectàrees.

Les ajudes cobriran el 100% de les despeses realitzades per les entitats de regatge per a la reparació d’infraestructures afectades, i es concediran fins i tot per a despeses ja realitzades, sempre que es presenten les factures corresponents.

Aquestes mesures reflecteixen el compromís del Consell amb la recuperació ràpida i efectiva de la Comunitat Valenciana després de la catàstrofe, destinant recursos tant a la infraestructura com al benestar social dels afectats.