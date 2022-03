La nova data per a la seua celebració és el dissabte 30 d’abril

Aquest A causa de les circumstàncies climatològiques previstes per a hui, els grups de ball, la Confraria de Sant Josep i Junta Local Fallera de Torrent han pres la decisió d’ajornar la Dançà a Sant Joseph prevista per a aquesta vesprada, que se celebrarà el pròxim dia 30 d’abril. No obstant això, la Nit del Foc sí que se celebrarà dins de l’horari previst.

