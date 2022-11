Cultura ascendeix als 180,9 milions d’euros per a implementar el pla ‘Cultura per a la recuperació’ i el pressupost augmenta un 132 % des que governa el Botànic

Esport centra les seues polítiques en l’esport base, l’inclusiu, els hàbits saludables, l’acompanyament als esportistes professionals i la referenciació internacional valenciana com a ‘Comunitat de l’esport’

La consellera d’Educació, Cultura i Esport ha explicat a la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes el projecte de pressupost 2023 del seu departament. La Generalitat hi destina 5.520.573 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment d’un 6,1 % respecte al 2022.

Per àrees, Educació augmenta un 6,4 %, fins als 5.220 milions; Cultura arriba als 180,9 milions d’euros, amb un increment del 6,2 % respecte al 2022, i Esport incrementa el pressupost un 22,7 %, amb un total de 44,2 milions d’euros.

Polítiques educatives de cohesió social i acompanyament a les famílies

El pressupost destinat a Educació torna a reflectir una pujada del 7,2 % en les dades relatives a la inversió en personal docent. Això es tradueix a assegurar l’augment de personal docent que s’ha produït durant 8 cursos a les aules. Té com a conseqüència més codocència i millor atenció a l’alumnat, amb més professorat per a menys alumnat.

La consellera Tamarit també ha fet èmfasi en diverses mesures concretes i noves que s’establiran a partir del curs 2023-2024: “Estan directament relacionades a acompanyar les famílies en l’actual context econòmicament advers per la crisi energètica, la guerra d’Ucraïna i la pujada de preus en tots els àmbits: la nostra resposta a les crisis és refermar els serveis públics educatius”.

La consellera ha anunciat diversos programes nous per al pròxim curs: Xarxa Llibres i transport escolar en Batxillerat, xecs de material escolar gratuït, menjador escolar gratuït per a l’alumnat de poblacions declarades zones catastròfiques, així com un important augment de les beques generals d’FP i del Bo Infantil per a facilitar encara més l’escolarització en el tram de 0-3 anys.

Tamarit ha destacat que “són accions d’important calat social perquè cap alumne es quede arrere, perquè les seues famílies estalvien en matèria educativa i perquè l’educació continue sent un eix central de les polítiques de cohesió social del Govern del Botànic”.

Pel que fa a la implantació de Xarxa Llibres en Batxillerat, la titular d’Educació ha explicitat que “hem avaluat la gran repercussió que té en l’estalvi de les famílies el nostre programa de llibres gratuïts i créiem necessari ampliar-lo també a aquesta etapa educativa. Els vora 63.000 alumnes de Batxillerat tindran també llibres de text i materials curriculars gratuïts, igual que l’alumnat de Primària i de l’ESO. Per tant, en total, el pròxim curs més de mig milió d’alumnes valencians tindran llibres de text gratuïts”.

“Som una de les cinc autonomies amb llibres gratuïts per a l’alumnat, però serem l’única autonomia que també els oferirà en una etapa no obligatòria com Batxillerat”, ha detallat Raquel Tamarit.

La inversió per a fer-ho possible i assegurar la continuïtat de Xarxa Llibres en totes les etapes obligatòries i incloure-hi també Batxillerat s’incrementa en 10 milions d’euros fins a arribar als 73,78 milions d’euros.

La titular d’Educació també ha explicat una altra novetat per a l’alumnat que cursa Batxillerat: “Tindran el dret a transport escolar i podran pujar en els trajectes dissenyats ja, i s’establiran nous serveis d’autobusos allà on calga. Millorem, per tant, aquest servei públic escolar i la mesura té també un impacte positiu en la lluita contra el despoblament per a cobrir millor els trasllats en zones més despoblades”. Per tal de fer efectiva aquesta mesura, s’augmenta en 5 milions d’euros la línia pressupostària destinada a transport escolar.

A la bateria d’accions per a acompanyar les famílies se sumarà “que cada alumne de Primària amb el 100 % de beca menjador tindrà al seu abast un xec de 30 euros per a la compra de material escolar no curricular a l’inici de curs. Continuem, així, el nostre objectiu de reduir les despeses familiars i promoure la igualtat d’oportunitats”, ha destacat la consellera. La previsió és que en siguen beneficiaris més de 72.000 xiquets i xiquetes, i per tal de fer-ho possible s’assignen 1,8 milions d’euros per part de la Conselleria.

“Continuem implementant millores a grans canvis estructurals fets durant els anys que fa que governem, i respecte a les beques menjador implementem accions beneficioses per a l’alumnat més vulnerable. Farem una modificació de la convocatòria de les ajudes per a assegurar el 100 % de beca menjador de l’alumnat beneficiari de poblacions que l’Estat haja declarat zones catastròfiques durant els dos cursos posteriors a la declaració”, ha indicat Tamarit. Amb la introducció d’aquest punt en la normativa quedarà establerta de manera continuada per a futures declaracions de zones catastròfiques en el territori valencià. El pròxim curs s’aplicarà per a l’alumnat provinent de Bejís, Calles, Olocau, les Useres, Venta del Moro, la Vall d’Ebo i Petrer pels nefastos incendis de l’estiu passat.

En consonància amb les beques i ajudes per a l’alumnat, el projecte de pressupost per a Educació preveu una “pujada exponencial de les beques generals d’FP que van crear recentment. Analitzada l’altíssima demanda per part de l’alumnat en la sol·licitud d’aquestes modalitats de beca i en consonància amb la potenciació que estem fent d’aquests estudis, hem multiplicat per quasi cinc els fons econòmics i passarem d’1,7 a 8 milions d’euros de dotació. Però no només això, obrim una línia nova de beques específica d’emprenedoria per a alumnes que cursen títols superiors i que està dotada amb 1,66 milions d’euros”, ha comentat la consellera Tamarit.

En l’apartat educatiu també ha volgut explicitar que “a la universalització de la gratuïtat en la matrícula de 2-3 anys sumem beneficis per al tram 1-2 anys i, per a avançar en la reducció de les despeses familiars i afavorir l’escolarització en el tram 0-3 anys, el pròxim curs les famílies amb xiquetes i xiquets d’1-2 anys rebran entre 100 i 260 euros al mes segons la seua renda gràcies al Bo Infantil. El mínim augmenta de 70 a 100 euros i el màxim, de 120 a 260 euros”. Per tant, es passa dels 68 milions inicials de 2022 als 82 milions de 2023.

La cultura com a motor econòmic i com a bé essencial

En l’àrea de Cultura, la consellera Raquel Tamarit ha explicat que “ens la prenem molt seriosament, no sols per l’augment continuat del pressupost cada any, sinó perquè hi invertim amb visió estratègica amb la introducció d’elements innovadors, la potenciació de les indústries culturals i creatives valencianes i la creació de xarxes de suport al desenvolupament cultural valencià”.

107,1 milions d’euros es destinen al foment de la producció creativa i a les entitats del sector públic cultural dependents de la Conselleria. S’incrementa la inversió en tots els espais culturals que programen i convoquen ajudes als sectors. En aquesta línia, l’Institut Valencià de Cultura, amb 56,8 milions d’euros, té un increment de pressupost del 8,2 %; Les Arts, del 5 %, amb 21,3 milions d’euros; l’IVAM, del 12,3 %, amb 15,2 milions d’euros; el Consorci de Museus, del quasi 7 %, amb 7 milions d’euros, i el Museu de Belles Arts de València, de quasi el 19 %, amb 7,2 milions d’euros.

Així mateix, la titular de Cultura ha comentat “la necessitat de continuar unint forces amb altres espais culturals i respecte a la ciutat d’Alacant ha destacat l’impuls d’un conveni de col·laboració amb la Diputació d’Alacant en el qual la nostra Conselleria aporta 1 milió d’euros per a sumar més contingut cultural en l’ADDA”.

Pel que fa al sector del llibre i les accions per a preservar el patrimoni, continuen augmentant-se de manera significativa. En el cas del foment del llibre i la lectura, destaquen de nou els increments a la producció editorial, a les llibreries i al foment lector, que sumen 4,6 milions d’euros: “En total, per a totes les línies destinades al llibre i al foment de la lectura l’increment des de fa 8 anys és del 8,5 % fins a arribar als 21,8 milions d’euros”, ha detallat la titular de Cultura.

En el cas de la conservació, la posada en valor i la promoció del patrimoni, el pressupost és de 42,4 milions d’euros. La consellera Tamarit ha destacat línies com els 200.000 euros que es destinen al Palmerar d’Elx, la pujada d’inversió per al Misteri d’Elx en un 33 % fins a arribar als 100.000 euros o el pressupost reservat per a rehabilitar el santuari de Sant Joan de Penyagolosa amb 1,3 milions d’euros.

La ‘Comunitat de l’esport’ inclusiu i l’esport com a motor d’hàbits saludables

“Pugem de manera destacada l’àrea d’Esport amb 8,2 milions d’euros més respecte al 2022. Arribem als 44,2 milions d’euros per a quasi triplicar el pressupost que teníem fa 8 anys”, ha explicat Raquel Tamarit.

A més, la consellera ha explicat que “els esdeveniments internacionals que estem atraient al nostre territori ara sí que tenen un sentit. Ens estem referenciant al món com a ‘Comunitat de l’esport’ i de nou tornem a pujar la línia pressupostària al respecte en quasi un 37 %, sense deixar de mirar l’esport com a eina social inclusiva i motor de potenciació d’hàbits saludables”.

Pel que fa a la promoció de l’esport femení i inclusiu, s’estableix una nova línia d’ajudes per a dones que exercisquen de tècniques, entrenadores, àrbitres i jutgesses esportives amb una dotació de 380.000 euros. Així mateix, s’impulsa la realització de competicions femenines i inclusives per 450.000 euros.

Pel que fa a l’esport com a potenciador d’hàbits i vida saludable, es disposa de mig milió d’euros per a implementar la ‘Recepta esportiva’ als municipis valencians per tal que els professionals de la salut dels centres d’atenció primària recepten esport gratuït als pacients.