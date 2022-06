Els membres del jurat s’han reunit este dijous al Palau de la Batlia de la corporació provincial per a resoldre la convocatoria d’enguany del premi d’Arts Visuals organitzat per l’àrea de Cultura de la Diputació

Teresa Lanceta resulta premiada per la seua trajectòria artística, mentre que Patrícia Gómez i Maria Jesús González rebran el premi al millor projecte a concurs

El Palau de la Batlia de la Diputació de València ha acollit este dijous la reunió dels membres del jurat per a resoldre la convocatòria 2022 del premi d’arts visuals Alfons Roig, organitzat per l’àrea de Cultura de la corporació provincial. El premi a la trajectòria artística, amb una dotació de 25.000 euros, ha sigut atorgat de manera unànime a Teresa Lanceta, artista establerta a Alacant, mentre que el guardó al millor projecte a concurs, dotat amb 20.000 euros i la possibilitat d’una exposició, ha recaigut en el projecte ‘20 quilòmetres’, de les artistes Patrícia Gómez i Maria Jesús González.

A proposta de l‘Àrea de Cultura, organitzadora del premi, han assistit com a jurat Núria Enguita (directora de l’IVAM), Myriam Rubio (comissària del MACBA), Ángela Molina (crítica d’art), Paula Valero (artista i comissària), Artur Heras (artista) i Ángela García Codoñer (guanyadora del premi Alfons Roig a la trajectòria artística el 2020).

Artur Heras, membre del jurat i promotor del premi en les primeres edicions, ha glossat la figura d’Alfons Roig i el plantejament primigeni de crear el premi en la dècada dels anys huitanta per a estimular l’art valencià. També ha volgut agrair la figura de tots els funcionaris que al llarg dels darrers anys ajudaren a la promoció del premi, en especial la companya de la Diputació Reme Cardona recentment desapareguda.

Per al diputat de Cultura, Xavier Rius, que ha presidit l’acte amb els membres del jurat, “ha sigut tot un estímul presenciar l’enriquidor debat amb els jurats, i constatar per veu de professionals i bons coneixedors de l’art, que al País Valencià disposem d’un gran potencial artístic i de figures que s’entreguen esforçadament per fer-lo possible”.

Les premiades

Per als membres del jurat l’obra de Teresa Lanceta és un gran actiu de l’art valencià contemporani. Lanceta ha demostrat el compromís del seu art amb la societat al llarg de diverses dècades. Actualment, amb 72 anys, és una artista en plena activitat i efervescència, a més d’estar plenament integrada en el context artístic internacional i europeu. L’obra de Lanceta de vegades s’ha avançat al seu temps sense concessions, i ha fet de la perseverança una virtut.

Tots els membres del jurat han assenyalat el sentit de l’obra de Lanceta com a un treball fortament col·lectiu i participatiu, i assumixen que el premi fa justícia per a esta figura singular.

Les altres premiades, Patricia Gómez i Mª Jesús González, proposen un treball que aprofundix en els plecs de la memòria, amb una solució formal impecable per als membres del jurat. El projecte ‘20 quilòmetres’ tractarà de recuperar l’esperit d’un espai tan simbòlic com l’Hospital Psiquiàtric Pare Jofré de Bétera, vinculat històricament a la Diputació.

Les artistes es plantegen la recuperació de les capes superficials de les parets del sanatori amb un sofisticat “arrencament mural” que posteriorment serà dut a exposició. Amb tot, el jurat ha destacat la gran qualitat dels darrers projectes del tàndem Gómez-González, així com la seua vàlua per a presentar-lo i comunicar-lo encertadament.