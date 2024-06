Toni González celebra la ‘ferma aposta’ pel sector de l’automoció per part de tots els representants del sector 

Ahir dimecres es va constituir la Mesa de l’Automoció, integrada per la Generalitat Valenciana, representants de Ford, FDI, Femeval, UGT, CCOO, AVIA i l’alcalde d’Almussafes, Toni González

L’objectiu d’aquesta iniciativa és la protecció de l’ocupació, la retenció del talent i la consolidació de la Comunitat Valenciana com un pol de mobilitat i d’innovació.

Toni González, valora de forma molt positiva la constitució i la primera reunió de treball de la Mesa de l’Automoció, una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de fer costat a la indústria de l’automoció valenciana. En aquest nou organisme estan representades la mateixa Generalitat Valenciana, Ford, FDI, Femeval, els sindicats UGT i Comissions Obreres, AVIA i l’Ajuntament d’Almussafes, a través del seu alcalde, qui a més ostenta la presidència de l’Associació de Municipis del Sector de l’Automoció i Components, Toni González.



Ahir dimecres, dia 26 de juny, es va constituir en el Palau de la Generalitat Valenciana la Mesa de l’Automoció, una iniciativa impulsada per la pròpia administració autonòmica l’objectiu de la qual no és un altre que abordar la transició del sector de l’automoció “des d’una política d’Estat”, tal com va afirmar el president de la Generalitat, Carlos Mazón. La Mesa de l’Automoció està integrada per la mateixa Generalitat Valenciana, Ford, FDI, Femeval, els sindicats UGT i CCOO, AVIA i l’Ajuntament d’Almussafes, a través del seu alcalde i president de l’Associació de Municipis del Sector de l’Automoció i Components, Toni González.



Durant la seua intervenció en l’acte constitutiu, el primer edil va mostrar la seua satisfacció per “la unió manifestada en la primera reunió de treball entre tots els agents implicats en la indústria de l’automoció i la ferma aposta mostrada tant pel govern autonòmic com per l’executiu estatal. Estem treballant en la direcció adequada i tenim depositades moltes esperances en el futur de la indústria de l’automoció a la Comunitat Valenciana. No obstant això, hem d’aplicar totes les mesures necessàries, tant financeres com d’ajudes al manteniment de l’ocupació, perquè un sector que aporta moltíssima riquesa puga subsistir fins a 2027, que és la data clau per a l’automoció valenciana”.



Cal no oblidar que la indústria de l’automòbil aporta un 8 per cent al PIB de la Comunitat Valenciana, representa quasi el 16 per cent de les exportacions i factura 8.500 milions d’euros anuals. A més, representa entorn del 6 per cent de la població activa de la Comunitat Valenciana amb quasi 30.000 ocupacions directes.



La pròxima reunió de la Mesa de l’Automoció serà el dimecres 3 de juliol. Abans d’aquesta data “farem un treball previ de diagnòstic de la situació del sector i identificació de mesures urgents que es puguen dur a terme per a evitar la destrucció d’ocupació o, en qualsevol cas, la implementació d’un pla global de formació i requalificació professional dirigit a les persones afectades pel procés de transició”, exposa Toni González.



La constitució de la Mesa de l’Automoció, amb representació de tots els agents implicats en el sector “és una de les iniciatives que sempre hem reivindicat des de l’Ajuntament d’Almussafes en totes les reunions sectorials que hem mantingut des de fa mesos, com la celebrada el passat 4 de juny a Madrid juntament amb ANFAC (Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions), Sernauto (Associació Espanyola de Proveïdors d’Automoció) i la secretària d’Estat d’Indústria, Rebeca Torró, o les diferents entrevistes mantingudes amb el secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, y el secretari autonòmic d’Indústria, Felipe Carrasco”, conclou Toni González.