Torna la 4a edició de Mislata Pantalla Diversa, una mostra de cinema i diversitat sexual

La iniciativa de la Regidoria de Diversitat ofereix a la ciutadania i a l’entorn educatiu projeccions audiovisuals que ajuden a sensibilitzar i educar en tolerància i respecte mitjançant pel·lícules, curts i documentals sobre persones del col·lectiu LGTBIQ

Foto: HayacK

Al llarg dels pròxims mesos arribaran a diferents públics les sessions del programa Mislata Pantalla Diversa. Començaran dimecres que ve, 16 d’octubre, en el Centre Cultural Carmen Alborch amb la projecció de la pel·lícula ’20.000 espècies d’abelles’, guanyadora d’un Goya al millor guió i direcció novella. La següent setmana, el 23 d’octubre, hi haurà una sessió de curtmetratges sobre diversitat sexual, d’identitat i de gènere, mentre que al matí una passada exclusiva per als centres educatius de la ciutat.

La mostra de cinema continuarà el 6 de novembre amb ‘T’estic estimant bojament’, un film basat en la Sevilla de 1977, quan l’homosexualitat era delicte, i Reme, una mare tradicional moguda per l’amor cap al seu fill, s’involucrarà en el moviment LGTBI andalús, gestat paradoxalment en el si de l’Església. I el 29 de gener es projectarà “Faça’s la teua voluntat” del director de cinema mislatero Adrián Silvestre, on sale gran part de la seua família, així com gran nombre de veïns i veïnes de la nostra localitat perquè va estar rodada en gran part a Mislata. La pel·lícula que aborda qüestions importants com la incomunicació entre pares i fills o la llibertat per a poder decidir lliurement sobre la pròpia mort serà el tancament d’aquesta edició.

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “Mislata és una ciutat molt inclusiva, molt tolerant, i ha sigut pionera de projectes en polítiques d’igualtat, i no farem cap pas arrere en la defensa de totes les persones, sense distincions. I per descomptat continuarem treballant per a eliminar les discriminacions i violència per motius de gènere, d’identitat o d’orientació sexual”.

Per part seua, la regidora de Diversitat, Nerea Gimeno, afirma que “és crucial que des de l’Ajuntament promoguem iniciatives que fomenten el respecte sense importar la identitat de gènere o orientació sexual. Amb Mislata Pantalla Diversa, apostem per una cultura que reconega i celebra la diversitat com una riquesa social”.