Torna la Setmana de la Joventut a Bonrepòs i Mirambell del 5 a l’11 de setembre

Un any més, l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha organitzat la Setmana de la Joventut, una iniciativa que pretén oferir un oci alternatiu i saludable als veïns i veïnes més joves del municipi i que comptarà amb multitud d’activitats esportives, festives i culturals. Totes elles enfocades a un públic jove però que també podrà gaudir la resta de la família.

L’alcaldessa, Raquel Ramiro, i la regidora de Joventut, Irene Martínez, han presentat la programació amb la qual l’Ajuntament se suma un any més a la celebració de la Setmana de la Joventut, amb l’objectiu de reafirmar el paper fonamental que han de jugar els joves en la transformació social i promoure la seua participació en tots els àmbits.

Irene Martínez, ha manifestat “sentir-se orgullosa i entusiasmada de poder presentar de nou unes festes com les de la Setmana de la Joventut, l’objectiu de la qual és fer partícip a la gent jove de Bonrepòs i Mirambell en tots els actes que se celebren”.

A més, la regidora ha afegit que li agradaria “veure gaudir des dels més xicotets fins als més majors. Que s’acosten, que proposen activitats, estem oberts a escoltar la joventut en tot moment, ja que aquesta setmana està dedicada a ells”.

El primer dia d’aquesta Setmana de la Joventut, que serà el dilluns 5 de setembre, hi ha programat un taller de grafitis a les 18.00 hores. Per al dimarts, està previst una activitat esportiva molt de moda, el Kangoo Jump, que es realitzarà a la vesprada al parc dels Paellers. Per a participar en ella és necessari inscriure’s prèviament a l’ajuntament.



La setmana continuarà amb un taller de lettering el dimecres i el dijous es durà a terme l’activitat “Cuina Xef”, per a la qual s’ha establit un aforament limitat i, per tant, necessita d’inscripció prèvia per a participar.

El divendres 9, un dels dies grans, la joventut de Bonrepòs i Mirambell podrà gaudir de la Festa Holi, un sopar a la fresca amb truita gegant, i l’actuació de la cantant Kuki M, que serà a les 22.00 hores en la plaça de la Llar.

Per a l’endemà, l’Ajuntament ha organitzat una gymkana ambientada en “Alicia i el país de les meravelles”, amb pintacares, jocs i animació, una màster class de Zumba i la tradicional torrà jove. Les persones que vulguen assistir a aquest últim esdeveniment han d’inscriure’s a l’ajuntament i abonar un euro. La nit acabarà amb l’espectacle “L’Askampa” i còctels saludables.

Com a colofó, el diumenge 11 es podrà gaudir d’un taller de xapes, rocòdrom i batucada.



L’alcaldessa, Raquel Ramiro, ha declarat que la Setmana de la Joventut “té com a objectiu la promoció i el foment de l’oci alternatiu i de qualitat entre els més joves, per la qual cosa els anime que s’inscriguen i gaudisquen de totes les activitats que hem preparat”.

Des del Consistori s’aclareix que per a totes les activitats on es requereix inscripció prèvia (Kangoo Jump, Cuina Xef i Torrà Jove) ha d’acudir-se a l’ajuntament o enviar un correu electrònic a registro@bonreposimirambell.es.